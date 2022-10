Leiche an der Weser ist der vermisste 78-Jährige aus Bielefeld

Die Identität des bei Lüchtringen an der Weser aufgefundenen Toten ist geklärt. Es handelt sich um einen 78-jährigen Mann, der im Bereich Bielefeld vermisst gemeldet wurde.

Am Ufer bei Lüchtringen hat ein Angler einen toten Mann im Fluss entdeckt. Die Wasserleiche wurde am Tag der Deutschen Einheit geborgen.

Der Mann stammt aus dem Kreis Gütersloh, war aufgrund einer Erkrankung orientierungslos und lebte erst seit kurzem in Bielefeld, teilte die Polizei mit.

Ein Angler hatte die Leiche des Mannes am Montag in Höhe des Radweges zwischen Lüchtringen und Holzminden in Ufernähe der Weser aufgefunden.

Angehörige konnten den Verstorbenen am Mittwoch identifizieren. Die anschließende Obduktion hat ergeben, dass der Mann ertrunken ist. Eine Fremdeinwirkung wird laut Polizei ausgeschlossen.

Die Polizei in Höxter und in Bielefeld bedankt sich für die eingegangenen Hinweise aus der Bevölkerung, die zur Identifizierung des Mannes beigetragen haben.