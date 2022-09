Letzter Feierabendmarkt 2022 in Ottbergen

Höxter-Ottbergen

„Passend zur herbstlichen Oktoberfestzeit haben wir für den nächsten Feierabendmarkt am KuStall das Motto 'Bierspezialitäten' ausgewählt“, erzählt die Marktmeisterin der veranstaltenden Kulturgemeinschaft Höxter-Ottbergen. Und so dreht sich am Freitag, 30. September, ab 17 Uhr – fast – alles um den köstlichen Gerstensaft.

Von Iris Spieker-Siebrecht