LGS-Bimmelbahn aus Höxter auf erster großer Tour

Von der Lüre in Höxter aus ging es am Sonntag mit der 18 Meter langen Bahn mit 30 Passagieren an Bord zum „Herbstglühen“ nach Holzminden. Die Fahrgäste hatten die Kurzreise von Höxter nach Holzminden bei einer Verlosung der Landesgartenschaugesellschaft gewonnen.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden WB eZeitung

alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar