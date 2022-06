LGS-Großparkplatz wird am Campingplatz eingerichtet

Höxter

Auf dem Floßplatz, im Brückfeld und auch am Campingplatz in Höxter sollen ab April 2023 Tausende Landesgartenschaubesucher genug Parkplätze für ihre Fahrzeuge finden. Dafür laufen nicht nur die baulichen Vorbereitungen, sondern auch in einem Fall noch die planerischen.

Von Michael Robrecht