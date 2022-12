LGS Höxter: Countdown-Aktionsnachmittag mit „Bimmelbahn“ unterhält

Die „Bimmelbahn“ der Landesgartenschau Höxter 2023 hat seit Dienstag einen weiteren Fan: Die sechsjährige Emilia saß zum ersten Mal in dem lustigen Gefährt, das per Stromenergie angetrieben wird. Bei einer Fahrt blieb es nicht!

Die Fahrten bot das LGS-Team zum inzwischen neunten Countdown-Aktionstag allen kleinen und großen Passagieren kostenlos an. Denn in rund vier Monaten beginnt die Großveranstaltung. Zustieg war direkt am Brunnen neben dem Weihnachtsmarkt, wo die LGS auch einen Infostand hatte und fleißige Helferinnen der Petri-OGS (Offene Ganztagsschule) in ihrer offenen „Backstube“ für süße Überraschungen sorgten.