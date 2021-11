Lichterglanz lädt zum Träumen ein

Dieses Stadtfest im herbstlichen Höxter ist so ganz nach dem Geschmack der vielen kleinen und großen Gäste gewesen. Tausende Besucher sind am Wochenende der Einladung der Werbegemeinschaft gefolgt, um einen ganz besonderen Lichterglanz zu erleben, der wunderbar zum Träumen einlud.

Echte Erleichterung war zu spüren, dass man die Innenstadt mit den schönen Fachwerkhäusern, alle in ein großes Lichtermeer getaucht, wieder ausgiebig genießen durfte. Es gab viele schöne Momente bei dem offiziellen „Late-Night-Shopping“, an der sich die Geschäftswelt mit zahlreichen Betrieben und mit Freude bis 23 Uhr beteiligte.

Von der Stummrigestraße bis hinauf zum Modehaus Klingemann: Auch wenn die Innenstadt derzeit einer Großbaustelle (neue, barrierefreie Pflasterung im Vorfeld der LGS 2023) gleicht und etliche Absperrungen zu beachten waren – an diesem langen Abend fielen einem eigentlich nur das warme Licht der Kerzen, die bunten Scheinwerfer und die tolle Atmosphäre ins Auge. So sollte es sein. Für einige Stunden einfach den Alltagsstress vergessen und mit der ganzen Familie oder auch mit Freunden gemeinsame Stunden verbringen.

Jens Klingemann von der Werbegemeinschaft kam zum Schluss des Stadtfestes am Samstagabend zu einem positiven Resümee. Er sagte dem WESTFALEN-BLATT: „Es ist ein ungezwungenes Einkaufserlebnis, das alle anspricht. Die bunte Mischung, mit Musik und Showelementen, sie hat überzeugen können!“ Die Höxteraner Geschäfte hätten in diesem Jahr bereits drei verkaufsoffene Sonntage absagen müssen. „Daher ist jetzt die Freude groß gewesen, so einen abwechslungsreichen Samstagabend erleben zu dürfen“, zeigt sich Klingemann überzeugt.

Ein Lob sprach der Geschäftsmann und auch viele seine Geschäftskollegen den zahlreichen Besuchern aus. „Die Kunden verhalten sich sehr vernünftig und beachten die pandemiebedingten Hygiene- und Infektionsschutzregeln, die wir im Vorfeld kommuniziert und die wir auch hier beim Fest mit mehreren Info-Aufstellern dokumentiert haben.“

Eine weitere Erfolgsnachricht gibt es vom Lions-Club Höxter-Corvey. Schon mehr als 1500 Adventslos-Kalender seien bereits verkauft worden. An ihrem Stand in der Stummrigestraße gab es wieder Glühwein und für Kinder natürlich Süßigkeiten. Der komplette Reinerlös der Aktion fließt übrigens erneut in soziale Projekte. Für fünf Euro bekommt man den ungewöhnlichen Kalender mit individueller Gewinnnummer unter anderem im Bürgerbüro der Stadt sowie in der Sparkasse Höxter und der Volksbank Höxter. Ein Sprecher: „Es locken Gewinne von Gutscheinen bis zu 1000 Euro Weihnachtsgeld.“

Jazzmusik im Modehaus, Live-Musik auf dem Marktplatz und atemberaubende Feuershows und Aktionen im Freien – der Einkaufsbummel bot ein anspruchsvolles Rahmenprogramm, das auch den Einkauf noch einmal versüßte. Auf jeden Fall war es für die Gäste nach den vielen Entbehrungen der vergangenen Monate ein gelungenes Stadtfest.