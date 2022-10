Lichterglanz lockt nach Höxter

Die Werbegemeinschaft Höxter veranstaltet am Montag, 31. Oktober, das beliebte Einkaufen im Lichterglanz in der Innenstadt.

Lichterglanz 2021 in Höxter: Der Einkaufsabend zieht immer viele Gäste in die Stadt.

Die Besucher erwartet ein wahres Meer aus Lichtern und Kerzen – untermalt von harmonischer Musik und bunten Illuminationen an den Häusern. „Hierbei setzen wir in diesem Jahr auf noch mehr natürliche Lichtquellen wie Kerzen und Teelichter“, signalisiert die Werbegemeinschaft.

„Die Strahler für die Fassadenbeleuchtung sind selbstverständlich alle mit LED ausgestattet.“ Dank der Unterstützung des Förderprojekts „Neustart miteinander“ des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW konnte die Kaufmannschaft ein tolles Programm auf die Beine stellen. Für Stimmung auf dem Marktplatz sorgt das Akustik-Duo Müller & Riehl mit unverkennbarer Stimme, einer Steel-String und Cajon mit Percussion. Für ein weiteres Highlight wird das Ensemble Feuerflut aus Herford sorgen.

An verschiedenen Stationen wird Feuerflut die Gäste mit atemberaubender Feuerkunst und mitreißender Musik unterhalten. Darüber hinaus zeigen sich die Walking Acts Lichterfee und Einhorn mit aufwendig leuchtenden Kostümen. Und die Künstlergruppe „Bubble Zauber“ sorgt mit illuminierten Seifenblasen für Staunen.

Die Nikolaikirche ist immer stimmungsvoll beleuchtet. Foto: Michael Robrecht

Zahlreiche Gebäude in der Innenstadt werden mit bunten Strahlern beschienen, ein Meer aus Kerzen wird den Marktplatz und die Nikolaikirche schmücken. Und die Gemeinde sorgt wieder für ein sehenswertes Arrangement im Inneren des Gotteshauses.

Natürlich werden auch die Geschäfte für Hingucker und Highlights sorgen. Alle teilnehmenden Läden haben bis 23 Uhr geöffnet, viele von ihnen bieten besondere Aktionen an. Des Weiteren ist das Parken in einigen Bereichen in der Stadt ab 16 Uhr gebührenfrei.

Der Lichterglanz am 31. Oktober ist natürlich fest verbunden mit Halloween. In den letzten Jahren tummelten sich immer wieder schaurig schön verkleidete Besucher. So soll in diesem Jahr auch eine Halloween-Deko für etwas Grusel sorgen. Zum Lichterglanz lädt die Werbegemeinschaft alle Höxteraner ein, ihre kreativsten Kürbis-Schnitzereien zu präsentieren. Lustige Gesichter, Symbole, Tiere oder etwas Außergewöhnliches – alles ist erlaubt.

Den drei schönsten Kürbis-Ideen winkt ein Gutschein der Werbegemeinschaft. „Bringt uns eure Kürbis-Deko am 31. Oktober zwischen 16 und 17 Uhr zur Marktplatzbühne“, regen die Veranstalter an. Die Kürbisse werden am Einkaufsabend als Deko aufgestellt. Die Verlosung erfolgt am Mittwoch, 2. November.