Lichterketten-Revival in Höxters Marktstraße

Neugestaltung nach Stadtumbau: Mehr als 30 Jahre gab es keine Adventsbeleuchtungsketten in der Fußgängerzone, sondern Lichter an Laternen

Höxter

Erstmals seit über 30 Jahren hängen wieder Lichterketten in der Advents- und Weihnachtszeit in Höxters Fußgängerzone. In der Marktstraße sind die neuen Ketten mit LED-Sparlichtern an den Stahlseilen angebracht worden, die im Zuge der neuen Straßenbeleuchtung jetzt ihren Dienst versehen.

Von Michael Robrecht