Linnemann kommt zum CDU-Jubiläum

Vor 75 Jahren wurde die CDU in Stahle als einer der ersten CDU-Ortsverbände gegründet.

Seit diesem Tag ist die CDU für die Bürger in Stahle präsent und vertritt ihre Anliegen in den politischen Gremien. „Diesen Anlass wollen wir im Rahmen einer politischen Jubiläumsveranstaltung in Verbindung mit dem Jahresempfang des Stadtverbandes Höxter feiern“, sagt Ortsvorsitzender Rainer Schwiete.

Feier in der Kulturscheune Stahle

Zu der Jubiläumsveranstaltung, die am Samstag, 14. Mai, um 15 Uhr in der Kulturscheune (Alter Kirchweg) beginnt, wird der stellvertretende Bundesvorsitzende Carsten Linnemann erwartet. Linnemann ist auch Abgeordneter des Nachbarwahlkreises Paderborn. Grußworte werden die Stahler Ortsausschussvorsitzende Katharina Borgolte und Landtagsabgeordneter Matthias Goeken sprechen.

Der Kultur- und Förderverein Stahle will Kaffe, Kuchen und Getränke anbieten. Anmeldungen nimmt die Kreisgeschäftsstelle in Höxter unter Telefon 05271/697980 entgegen.