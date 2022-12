Lob in Höxter: „Der größte Chor in OWL singt hier!“

Höxter

Diese liebgewonnene Tradition lebt an Heiligabend 2022 in Höxter wieder auf. Nach zwei Zwangspausen wegen Corona ließen es sich mehr als 500 Bürger nicht nehmen, am Samstag auf dem rappelvollen Höxteraner Marktplatz gemeinsam mit dem Sinfonischen Blasorchester der Musikschule und Gastmusikern unter der Leitung von Julian Schmitz Lieder wie „O du fröhliche“ anzustimmen.

Von Harald Iding