Löwenmama Susanne Saage aus Nieheim-Sommersell beschenkt kranke Kinder

In den meisten Fällen konnten Susanne Saage und ihre Helferinnen und Helfer die Geschenke nur zentral abgeben. Aber auch die Begegnungen mit den Teams in den Kliniken waren bewegend.

Die Grippe und das RS-Virus brachten die Kinderkliniken ans Limit. „Schlimmer als in den heißesten Phasen der Corona-Pandemie“ stuften nicht wenige Häuser die Ausnahmesituationen in ihren Notfallambulanzen und in den Kinderabteilungen ein.