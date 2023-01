Lüchtringen: Sängerinnen und Sänger planen Projektchor für Vitus-Fest in Corvey

„Die Kirchenmusik ist in ihrem tiefsten Wesen nicht Dekoration oder Ausschmückung, sondern tätiges Mitfeiern des Gottesdienstes“: Diese Grundüberzeugung im Blick, rief der Lüchtringer Pfarrer Hermann Thöne 1952 den Kirchenchor ins Leben. Der erste Auftritt – nur zwei Monate nach der Gründung - fiel in die Weihnachtszeit. So schloss sich jetzt der Kreis, als das Ensemble seinen 70. Geburtstag ebenfalls in diesem Festkreis beging.

