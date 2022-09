Lüchtringer Wies'n so  schön wie in München

Oktoberfest im Weserdorf zieht mehr als 1000 Gäste an

Höxter-Lüchtringen

Nicht nur in München hat das Oktoberfest am Wochenende begonnen, auch in Lüchtringen hieß es nach einer zweijährigen Corona-Pause wieder „O`Zapft is“ - allerdings mit einem kleinen Malheur!

Von Thomas Kube