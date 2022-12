Rückstau auf der B64 in Höxter nach Unfall

Höxter

Ein zehnjähriges Mädchen ist am Dienstagmorgen auf der B64 in Höxter von einem Auto erfasst und verletzt worden. Während der Unfallaufnahme ist es etwa eine halbe Stunde lang bis 8 Uhr zu einem erheblichen Rückstau in der Kreisstadt gekommen.

Von Dennis Pape