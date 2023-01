Mädchen und Jungen der Kita Godelheim sammeln Spenden für Löwenmama

Denn die Einnahmen aus dem florierenden „Kunsthandel“ haben die Kinder nicht für sich behalten. Sie spendeten den Verkaufserlös an die Aktion Löwenmama und trugen dazu bei, dass schwerkranken Kindern und ihren Geschwistern Herzenswünsche erfüllt werden konnten.

Das tut die Löwenmama Susanne Saage, wie laufend berichtet, seit mehr als 20 Jahren. So lange schon sammelt sie Jahr für Jahr vor Weihnachten Wunschzettel kranker Kinder, die das Fest in der Klinik verbringen müssen, und denkt dabei auch an die Geschwister. Susanne Saage arbeitet inzwischen mit bundesweit etwa 60 Kliniken zusammen. Sie alle werden von der Löwenmama und ihren Helferinnen und Helfern besucht, um die zuvor abgefragten Weihnachtswünsche der Kinder abzugeben.

Die Kinder der Kita Godelheim beteiligten sich nun an dieser segensreichen Aktion und halfen mit ihren Spenden dabei, diese Herzenswünsche zu erfüllen und damit Familien in ihrem Leid Augenblicke der Freude zu schenken.

Kinder stellen Bilder aus und verkaufen sie

Die Idee dazu entstand aus einer Kreativ-Initiative. Einige Kita-Kinder regten an, Porträts zu malen und sie auch aufzuhängen, damit jeder die Bilder sehen konnte. „Daraus entwickelte sich bei den Kindern der Gedanke, eine Ausstellung im Flur zu machen“, berichtet das Kita-Team. „Eigentlich könnten wir unsere Kunst auch verkaufen, das machen doch andere auch“, hieß es im Anschluss von den Kindern. Also wurden Preisschilder an die Porträts gehängt, eine Kasse wurde besorgt und schon konnte es losgehen.

Die Porträts der Kinder verkauften sich in Windeseile, schnell wurde nachproduziert und auch diese verkauften sich sehr gut. Da stellte sich gleich die nächste Frage: „Was machen wir mit dem Geld? Sollen wir uns davon Spielzeug kaufen? Sollen wir Süßigkeiten kaufen? Aber eigentlich haben wir das alles doch und brauchen es nicht.“ Die Kinder kamen also auf eine ganz andere Idee. „Warum geben wir es nicht anderen Kindern, die nicht so viel haben, vielleicht können die sich davon was kaufen.“

Mutter erzählt von der Löwenmama

Eine Mutter aus dem Kindergarten bekam dies mit und berichtete von der Löwenmama. Die Kinder und die Erzieherinnen waren begeistert von Susanne Saage und kontaktierten sie. Die Löwenmama besuchte nun den Kindergarten, um die Spende entgegenzunehmen, und erzählte kindgerecht, welche Kinder sie beschenkt und warum. Susanne Saage zeigte auch einige Wunschzettel.

Das Kita-Team ist sehr stolz auf das, was die Kinder der Einrichtung geleistet haben und wie selbstlos sie an andere Menschen gedacht haben. Auch die Löwenmama war glücklich und froh, dass es Kinder gibt, die dies anderen zuteilwerden lassen – kleine Kinder mit großem Herzen.