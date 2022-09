Mahnung an Chefs: „Sie müssen als Person überzeugen und nicht durch Ihre Position“

Der Wettbewerb unter den Unternehmen und Institutionen wird in Zukunft nicht mehr allein durch die Marke der Produkte oder Dienstleistungen stattfinden, sondern auch durch die Marke als Arbeitgeber. Die weniger werdenden Fachkräfte suchen primär nach Unternehmen, die das Image eines attraktiven Arbeitgebers besitzen. Daher sollten Firmen eine herausragende Unternehmenskultur entwickeln, um Fachkräfte zu gewinnen und zu binden. Wie das erfolgreich gestaltet wird, beschrieb Topmanager Prof. Dr. Gunther Olesch in seinem praxisbezogenen Vortrag am Freitag beim Jubiläum „10 Jahre WIH„ auf dem Bilster Berg bei Nieheim .

WIH-Fest auf dem Bilster Berg: Prof. Dr. Gunther Olesch, lange Chef von Phoenix Contact in Blomberg, hält den Gästen den Spiegel vor und macht aber auch Lösungsvorschläge für Unternehmens-Probleme. Olesch wurde in vielen Punkten sehr deutlich.

Prof. Olesch hat dem mehrfach als „Bester Arbeitgeber“ ausgezeichneten Weltunternehmen Phoenix Contact in Blomberg durch ungewöhnliche Personalstrategien der Zukunft bundesweit Aufmerksamkeit verschafft. Wie man den Wettbewerb um Arbeitskräfte gewinnen kann, das hörten die 150 Gäste des Jubiläumsfestes „10 Jahre Wirtschaftsinitiative im Kreis Höxter“ auf der Autorennstrecke Bilster Berg sehr konkret und unverblümt.

Die Mitglieder der "Wirtschaftsinitiative im Kreis Höxter" bei der Zehnjahresfeier auf dem Bilser Berg nach dem Vortrag von Topmanager Prof. Gunther Olesch. Foto: Michael Robrecht

Arbeitgeber-Attraktivität

Prof. Olesch zu seiner Person: „Ich bin ein Praktiker aus dem Top-Management, der inspiriert und mit seiner Expertise berät, ein Unternehmen durch eine exzellente Unternehmens- und Führungskultur erfolgreicher zu gestalten. Dazu gehören Themen wie Arbeitgeberattraktivität, Gewinnen und Binden von Personal, digitale Transformation, New Work, Wertewandel und Entwicklung einer positiven Einstellung zur Zukunft. All diese Themen habe ich in 20 Jahren als Geschäftsführer bei Phoenix Contact erfolgreich umsetzen können. In dieser Zeit hat sich das Unternehmen von 600 Millionen Euro mit 5000 Mitarbeitenden auf 3 Milliarden Umsatz mit 26.000 Mitarbeitenden entwickelt. Das Unternehmen wurde weltweiter Marktführer der elektrotechnischen und elektronischen Verbindungstechnik. In dieser Zeit wurde Phoenix Contact bei verschiedenen Wettbewerben 12mal zum besten Arbeitgeber Deutschlands gekürt und in der Online-Bewertungsseite Kununu top beurteilt. Mit dieser Expertise bin ich nun als Beirat, Key-Speaker und Consultant heute aktiv.“

Pro Mitarbeiterbefragung

Zur Mitarbeiterbefragung: „Man muss immer alles tun, um ein attraktiver Arbeitgeber zu werden, so dass sogar ein Standortnachteil von potenziellen Job-Bewerbern vergessen wird. Es ist empfehlenswert, dazu bei Arbeitgeber-Wettbewerben mitzumachen. Ich bin sehr stark für Mitarbeiterbefragungen. Fragen Sie Ihre Mitarbeiter direkt, was ihre Bedürfnisse sind. Man darf aber nicht nur Fragen stellen, dann weckt man Bedürfnisse. Man muss danach auch etwas umsetzen und auf Hinweise eingehen.“

150 Gäste haben den "Wirtschaftstag" zum Jubiläum der WIH besucht. Foto: Michael Robrecht

Kreativität

Zum kreativen Arbeiten: „Kreativität lässt sich nicht verordnen oder zu einem bestimmten Zeitpunkt abrufen. Sie kommt spontan, vielleicht sogar erst Sonntag nach dem Frühstück. Daher glaube ich daran, dass Arbeit und Privatleben immer mehr ineinander überlaufen. Mobiles Arbeiten macht vieles möglich, egal ob zuhause, im Zug oder nach dem Feierabendgrillen mit den Nachbarn. Dafür nimmt man dann unter der Woche mal einen Tag frei.“

Unternehmensführung

Zur Führung von Unternehmen: „Werden Unternehmen, die organisiert und geführt werden wie noch vor 30 Jahren, in Zukunft Schwierigkeiten haben, Arbeitskräfte zu gewinnen? Ja! Das ist meine feste Überzeugung. Wenn Unternehmen die Erwartungen der jungen Generation nicht erfüllen, werden sie aussterben.“

Fest auf Bilster Berg: 10 Jahre Wirtschaftsinitiative im Kreis Höxter Fest auf Bilster Berg: 10 Jahre WIH im Kreis Höxter Foto: Michael Robrecht Fest auf Bilster Berg: 10 Jahre WIH im Kreis Höxter Foto: Michael Robrecht Fest auf Bilster Berg: 10 Jahre WIH im Kreis Höxter Foto: Michael Robrecht Fest auf Bilster Berg: 10 Jahre WIH im Kreis Höxter Foto: Michael Robrecht Fest auf Bilster Berg: 10 Jahre WIH im Kreis Höxter Foto: Michael Robrecht Fest auf Bilster Berg: 10 Jahre WIH im Kreis Höxter Foto: Michael Robrecht Fest auf Bilster Berg: 10 Jahre WIH im Kreis Höxter Foto: Michael Robrecht Fest auf Bilster Berg: 10 Jahre WIH im Kreis Höxter Foto: Michael Robrecht Fest auf Bilster Berg: 10 Jahre WIH im Kreis Höxter Foto: Michael Robrecht Fest auf Bilster Berg: 10 Jahre WIH im Kreis Höxter Foto: Michael Robrecht Fest auf Bilster Berg: 10 Jahre WIH im Kreis Höxter Foto: Michael Robrecht Fest auf Bilster Berg: 10 Jahre WIH im Kreis Höxter Foto: Michael Robrecht Fest auf Bilster Berg: 10 Jahre WIH im Kreis Höxter Foto: Michael Robrecht Fest auf Bilster Berg: 10 Jahre WIH im Kreis Höxter Foto: Michael Robrecht Fest auf Bilster Berg: 10 Jahre WIH im Kreis Höxter Foto: Michael Robrecht Fest auf Bilster Berg: 10 Jahre WIH im Kreis Höxter Foto: Michael Robrecht Fest auf Bilster Berg: 10 Jahre WIH im Kreis Höxter Foto: Michael Robrecht Fest auf Bilster Berg: 10 Jahre WIH im Kreis Höxter Foto: Michael Robrecht Fest auf Bilster Berg: 10 Jahre WIH im Kreis Höxter Foto: Michael Robrecht Fest auf Bilster Berg: 10 Jahre WIH im Kreis Höxter Foto: Michael Robrecht Fest auf Bilster Berg: 10 Jahre WIH im Kreis Höxter Foto: Michael Robrecht Fest auf Bilster Berg: 10 Jahre WIH im Kreis Höxter Foto: Michael Robrecht Fest auf Bilster Berg: 10 Jahre WIH im Kreis Höxter Foto: Michael Robrecht Fest auf Bilster Berg: 10 Jahre WIH im Kreis Höxter Foto: Michael Robrecht Fest auf Bilster Berg: 10 Jahre WIH im Kreis Höxter Foto: Michael Robrecht Fest auf Bilster Berg: 10 Jahre WIH im Kreis Höxter Foto: Michael Robrecht Fest auf Bilster Berg: 10 Jahre WIH im Kreis Höxter Foto: Michael Robrecht Fest auf Bilster Berg: 10 Jahre WIH im Kreis Höxter Foto: Michael Robrecht Fest auf Bilster Berg: 10 Jahre WIH im Kreis Höxter Foto: Michael Robrecht Fest auf Bilster Berg: 10 Jahre WIH im Kreis Höxter Foto: Michael Robrecht Fest auf Bilster Berg: 10 Jahre WIH im Kreis Höxter Foto: Michael Robrecht Fest auf Bilster Berg: 10 Jahre WIH im Kreis Höxter Foto: Michael Robrecht Fest auf Bilster Berg: 10 Jahre WIH im Kreis Höxter Foto: Michael Robrecht Fest auf Bilster Berg: 10 Jahre WIH im Kreis Höxter Foto: Michael Robrecht Fest auf Bilster Berg: 10 Jahre WIH im Kreis Höxter Foto: Michael Robrecht Fest auf Bilster Berg: 10 Jahre WIH im Kreis Höxter Foto: Michael Robrecht

Fachkräfte

Zu Fachkräften: „Ich fände es besser, wenn das Einwanderungsgesetz beschleunigt kommen würde. Es wäre besser, die Leute herzuholen, damit sie ihr Geld hier verdienen. Im Zuge des demographischen Wandels kommt 2030 ein großer Knick - daher müssen wir jetzt schon handeln. Das Problem des Familiennachzugs von Zuwanderern muss gelöst werden: Ausländische Fachkräfte kommen nur, wenn ihre Familien mitkommen dürfen. Wenn die Babyboomer-Jahrehier in den Ruhestand gehen, gibt es riesige Lücken bei den Fachkräften.“

Führungskultur

Zur Führungskultur: „Sie als Chef müssen als Mensch ein Unternehmen führen. Sie müssen als Person überzeugen und nicht durch Ihre Position. Die Mitarbeiterzufriedenheit wird entscheidend sein über Umsatz und Rendite. Mitarbeiter sind leistungsfähiger, wenn sie sagen ‚das ist mein Ding‘. Man muss qualitativ gute Mitarbeiter dauerhaft halten. Die Fluktuation bei Phoenix betrug ein Prozent, die Fluktuation in Deutschland 10,8 Prozent. Bei zufriedenen Mitarbeitern ist der Krankenstand auch niedriger.“

Management

Zum visionären Management: „Sie müssen sehen, was die Megatrends in zehn Jahren sind. Dann müssen Sie Visionen entwickeln. Dann sollten Sie den Anspruch haben, der beste Arbeitgeber zu sein. Es geht nicht nur um gute Produkte. Sie müssen sich klar machen, was sie für den Fortschritt konkret in der Firma tun können. Bei Phoenix haben wir durch den Imagewandel erreicht, dass das Unternehmen als cool bei jungen Leuten gilt. Wir bekommen 600 Bewerbungen im Monat. Es geht nicht nur um die Marke der Firma, die Marke Arbeitgeber entscheidet, ob die Leute kommen. Bei jungen Leuten geht vieles über soziale Medien. Da wird die Firma bewertet, und dann picken sich die jungen Leute die Rosinen raus.“

Im Restaurant "Turn One" auf der Autorennstrecke Bilster Berg klang das Jubiläumsfest aus. Foto: Michael Robrecht

Chefs

Zur den Chefs: „Schlechte Noten für den Chef - 47 Prozent der Beschäftigten haben laut Umfrage einer Nürnberger Beratungsfirma schon einmal wegen eines Vorgesetzten gekündigt. Viele Chefs loben zu wenig. Oft fehlt die Wertschätzung für die Mitarbeiter. Chefs müssen begeistern und auch transparent sein und etwas von sich selbst berichten. Wenn ein Vorgesetzter das nicht drauf hat, dann ist er unfähig. Wichtig ist für viele der jüngeren Generation die Sinnhaftigkeit ihrer Arbeit. Auch Nachhaltig und Work-Life-Balance sind Gründe, in einen Betrieb zu kommen oder nicht. Die Vergütung steht da hinten an. Viele Chefs meinen, es geht immer ums Geld. Das stimmt bei der nachfolgenden Generation nicht.“

Marketingstrategie

Zur Marketingstrategie der Region: „OWL? Das ist für eine internationale Vermarktung ein schlechter Begriff. Wo ist die Eule – englisch owl? Das muss hier alles Teutoburger Wald heißen, so wie Schwarzwald. Dann können sich die Leute das merken. Die Region Kreis Höxter und auch OWL ist grundsätzlich eine gute Region. Wir dürfen als Unternehmen nicht schüchtern sein; wir müssen sagen, dass wir in einer coolen Region ansässig sind. Hier kann man günstig wohnen, hier ist weniger Verkehr auf dem Weg zur Arbeit, hier sind viele erfolgreiche Firmen ansässig. Man darf auch nicht immer alles schlecht reden. ‚German Angst‘ heißt das im Ausland. Alles ist schlimm. Und genau das ist schlimm. Deutsche Firmen sind doch die innovativsten der Welt.“

Reaktionen auf Vortrag aus dem Publikum

Reaktionen auf den Impulsvortrag: Die Bewertungen nach den Aussagen von Prof. Olesch aus den Reihen der WIH-Gäste war unterschiedlich: Viele empfanden den Vortrag als sehr lebhaft, die präsentierten Aussagen als inspirierend und enthusiastisch. Vielen haben die Thesen Mut gemacht und direkt ins Schwarze getroffen. Viele sahen aber auch die Schwierigkeit, aus dem Gewohnten auszubrechen und Neues zu wagen. Kleinere und mittlere Selbstständige aus dem Kreis Höxter sehen in den großen Unternehmen immer auch einen Mitbewerber, der bei ihnen gut ausgebildete junge Leute durch mehr Geld einfach abwirbt. Stolz sind viele aber grundsätzlich, dass solche Global Player in OWL und in der Region Kreis Höxter ansässig sind und hier wachsen.

Prof. Dr. Gunther Olesch (1. Reihe, 3. von links) mit der WIH und ihren Gästen beim Jubiläums-Gruppenfoto. Foto: Michael Robrecht

Zur Person

Prof. Dr. Gunther Olesch (67) war lange Geschäftsführer bei der Phoenix Contact GmbH Co. KG. Seine Verantwortungsbereiche sind Human Resources, Information Technology und Facility Management. Das internationale Unternehmen ist mit ca. 16.500 Mitarbeitern und 3 Milliarden Umsatz weltweiter Marktführer der elektrotechnischen und elektronischen Verbindungstechnik.

Prof. Olesch hat nach dem Studium in Bochum 1984 in Wirtschaftspsychologie promoviert. Über eine Personalberatung und die Thyssen Edelstahlwerke AG in Krefeld stieß der „Mann aus dem Ruhrpott“ 1989 zum Elektronikunternehmen Phoenix Contact in Blomberg. Bis August 2020 verantwortete er dort als Geschäftsführer die Bereiche Personal, Informatik und Facility Management Engineering. Seitdem ist Olesch Chief Representative des Konzerns, zudem Vorsitzender des Arbeitgeberverbandes Lippe, Vorsitzender der Initiative für Beschäftigung OWL sowie Vizepräsident der IHK in Detmold. Von ihm sind mehrere Bücher und über 140 Veröffentlichungen zu den Themen Human Resources Management erschienen. Er ist Honorarprofessor an der Hochschule Ostwestfalen. Olesch wurde mehrfach „Manager des Jahres“ und gilt als einer der bekanntesten Top-Personal-Manager in Deutschland. Er wohnt in Detmold.