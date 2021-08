Maisause 2020: Bollerwagen und Grillen werden ein teurer Spaß

Höxter (WB). Keine Bollerwagen, kein Picknick, kein Grillen: Die Maiwanderung, wie sie viele junge Leute gewohnt sind, fällt in diesem Jahr flach. Grund ist die Corona-Schutzverordnung. Polizei und Ordnungsämter kündigen scharfe Kontrollen an – vor allem am Godelheimer See und anderen beliebten Treffpunkten. Die Polizei plant sogar mit zusätzlichen Sondereinsatzkräften.

Sicherheitsdienst hilft am See

Die Stadt Höxter treibt die Sorge um, dass trotz der bisherigen Versammlungsverbote am Maifeiertag größere Gruppen durch die Stadt ziehen und sich am See oder an der Weser niederlassen. „Am See wird wie in den Jahren zuvor auch ein Sicherheitsdienst die Einsatzkräfte von Polizei und Ordnungsamt verstärken“, kündigt Stadtsprecher Sebastian Vogt an. Ordnungsamtsmitarbeiter und Polizei würden das Versammlungsverbot auch an der Weser und anderen beliebten Treffpunkten überwachen.

Kreisweite Kontrollen

Wie in den vergangenen Wochen spreche nichts gegen einen kleinen Spaziergang an frischer Luft – sofern man sich maximal zu zweit oder im Kreis der eigenen Familie bewege. Jegliche Ansammlungen und engen Kontakte seien aber zu vermeiden, und der Bollerwagen sollte besser auch zu Hause bleiben.

Nach Angaben der Polizei sind in der Freizeitanlage Godelheim die Spazierwege geöffnet. Es ist allerdings nicht erlaubt, sich in Gruppen auf den Wiesen und Bänken niederzulassen. Darüber hinaus gilt ein Grillverbot. „Nach der Corona-Schutzverordnung ist das Picknicken und Grillen auf allen öffentlichen Plätzen und Anlagen ausdrücklich untersagt“, sagt Polizeisprecher Jörg Niggemann. Zusammenkünfte von mehr als zwei Personen können mit einem Bußgeld von 200 Euro pro Person geahndet werden, für Picknick und Grillen ist sogar ein Bußgeld von 250 Euro für jeden Beteiligen fällig. „Wir werden Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung konsequent ahnden“, kündigt der Leiter der Polizeiwache Höxter, Erster Polizeihauptkommissar Hubertus Albers, an. „Unser Appell richtet sich aber auch an die Eltern von Jugendlichen. Sensibilisieren Sie Ihre Kinder und unterbinden Sie Fahrten mit dem Bollerwagen.“ Albers ist erfahren in der Leitung von Sondereinsätzen, insbesondere wenn es um die Ereignisse „rund um den 1. Mai“ am Godelheimer Freizeitsee geht. In den vergangenen Jahren kam es dort häufiger zu Ausschreitungen, so dass die Stadt Höxter bereits im vergangenen Jahr verbot, harten Alkohol mit auf das Gelände zu bringen.

Auch Landrat Friedhelm Spieker bittet gemeinsam mit den Bürgermeistern im Kreis Höxter um Verständnis für die Maßnahmen und appelliert an die Vernunft der Bevölkerung: „Bitte halten Sie sich auch am 1. Mai an alle Abstandsregeln, Kontaktverbote und Hygienevorschriften, um die Ausbreitung des Virus’ einzudämmen.“

Ausflugsziele gesperrt

Einige touristische Ziele im Kreis Höxter, zum Beispiel der Weser-Skywalk, der Desenberg, viele Spiel- und Grillplätze und zahlreiche Aussichtstürme, sind derzeit für Besucher gesperrt, da dort die behördlich vorgegebenen Abstandsregelungen dort nicht eingehalten werden können.

Maiwanderungen in Gruppen von mehr als zwei Personen sind in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie im benachbarten Niedersachsen ebenso verboten wie das gemeinsame Zusammensein. Darauf weist die Polizei für den Landkreis Holzminden hin. Zuwiderhandlungen sind in Niedersachsen mit einem Bußgeld von bis zu 400 Euro pro Person belegt. Diese Info ist besonders für die vielen Solling-Besucher aus NRW wichtig. Die Polizei: „Bewegung an der frischen Luft mit maximal zwei Personen ist erlaubt. Wir empfehlen jedoch, sogenannte ‚Hotspots‘ zu meiden, da durch das Aufeinandertreffen vieler Menschen das Infektionsrisiko exponentiell steigt.“ Die Polizei will kreisweit starke Präsenz zeigen.