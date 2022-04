Mallorca-Affäre: "Es tut mir aufrichtig leid"

Sie müsse natürlich bei einem solchen Parteitag etwas zur Situation sagen, erklärte Scharrenbach, der man über den gesamten Abend anmerkte, dass sie unter dem Eindruck der Ereignisse mitten im Wahlkampf leidet. Politik könne brutal sein, meinte sie. Sie wisse aber, was sie in den ersten Tagen nach dem Hochwasser für die Menschen in den Flutgebieten getan habe.

Sie sei auch vor Ort im Westen gewesen, nur eben nicht an jenem Wochenende, als der Geburtstag des Mannes von Umweltministerin Ursula Esser-Heinen gefeiert worden sei. Die CDU-Politikerin hatte ihre Teilnahme an einer privaten Geburtstagsfeier auf Mallorca zusammen mit der inzwischen zurückgetretenen Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) während der Flutkatastrophe den gesamten Freitag schon in vielen Medien verteidigt und lehnte einen Rücktritt ab. Auch in Steinheim trug sie die Chronologie der Ereignisse vor.

Sie habe direkt nach dem 16. Juli 2021 die Katastrophenregionen besucht. Das Ministerium habe die Soforthilfen für die Kommunen über 65 Millionen Euro auf den Weg gebracht. Der Kabinettsbeschluss sei am 22. Juli erfolgt – und die Auszahlung am selben Tag. Erst am Freitag, 23. Juli 2021, sei sie zusammen mit Integrations-Staatssekretärin Serap Güler (CDU) bis Sonntag, 25. Juli, nach Mallorca geflogen. „Ich war zu jeder Zeit erreichbar, war im Dienst und habe meine Amtsgeschäfte auch über das Wochenende wahrgenommen“, erklärte die Ministerin. Das Leid der Menschen habe sie natürlich stark bewegt. Sie ärgere sich maßlos über den Eindruck, der nun aus ihrem Wochenendbesuch entstanden sei. Noch mehr ärgere sie sich darüber, dass sie erstmals seit 20217 überhaupt solch einen kurzen Flug unternommen habe.

Heinen-Esser hatte am Donnerstag als Konsequenz aus ihrem längeren Mallorca-Aufenthalt während der Flutkatastrophe ihren Rücktritt bekanntgegeben. Bei der Geburtstagsfeier ihres Mannes auf der Ferieninsel war auch Europaminister Stephan Holthoff-Pförtner. Die SPD-Opposition im Landtag sprach von einem „absoluten Skandal“, weil die Wahrheit bei Heinen-esser nur scheibchenweise ans Tageslicht gekommen sei.

Viele der CDU-Funktionsträger und der Mitglieder im Saal befürchten negative Auswirkungen auf das CDU-Wahlergebnis bei der NRW-Wahl am 15. Mai. Die Kreis-CDU stärkte Scharrenbach aber grundsätzlich für ihre offenen Worte und die Entschuldigung den Rücken. Einen Rücktritt rechtfertige das Verhalten der Bauministerin aber nicht, hörte man oft. Bei Heinen-Esser sei die Lage wegen ihres Verhaltens eine andere. Scharrenbach beklagte zudem das, „was die Opposition jetzt daraus macht“.

Als Kreisvorsitzender bestätigt: Christian Haase (CDU). Foto: Privatarchiv

Beim Kreisparteitag ist auch ein neuer Kreisvorstand gewählt worden. Der Kreisvorsitzende MdB Christian Haase wurde mit 94,8 Prozent in seinem Amt bestätigt. Stellvertreter sind Andrea Dangela, Hubertus Kuhaupt und Viola Wellsow.