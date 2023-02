Manfred Ernst Kindel verwandelt Wiese in der Altstadt von Höxter in Blumenmeer

Höxter

Herzerwärmend trotz Kälte mutet ein Innehalten auf der Wiese hinter der Kilianikirche in Höxter an. Sie ist ein Meer aus Krokussen. Dass diese Frühlingsboten ihre Blüten in der Sonne öffnen, ist dem Nachbarn des Areals, Manfred Ernst Kindel, zu verdanken.