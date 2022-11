Märchentrio weiß nicht wohin

Die Märchenfiguren aus der Stummrigestraße wissen immer noch nicht wohin. Die beiden Standortvorschläge der Verwaltung – Bahnhofsbereich oder Berliner Platz – sind im Ortsausschuss Höxter-Stadtkern auf wenig Gegenliebe gestoßen. Jetzt wird nochmal beraten. „Ja“ sagte das Gremium hingegen bei nur zwei Enthaltungen für die von Baudezernentin Claudia Koch vorgestellten zwei Trinkbrunnen in Höxters neugestalteter guter Stube.

Der Umbau der Fußgängerzone ist auch der Grund, warum Hänsel, Gretel und die Hexe umziehen sollen. Die Bronzefiguren waren nach mehr als 20 Jahren abmontiert und eingelagert worden. Sie gehörten zum Märchenbrunnen, der im Jahr 2000 gestiftet und in der Stummrigestraße aufgestellt worden war. Maßgeblich beteiligt an dieser Initiative war die 1998 gegründete Märchengesellschaft im Heimat- und Verkehrsverein (HVV). Sie soll nun an der Suche nach einem neuen Standort für die Figuren beteiligt werden.