Mehr als 1000 Termine sind schon für die LGS in Höxter gebucht

Das ist Rekord! Mehr als 1000 Veranstaltungen sind bis jetzt während der Landesgartenschau in Höxter und Corvey vom 20. April bis 15. Oktober 2023 geplant. Das haben die LGS-Verantwortlichen am Sonntagabend bei einer Präsentationsveranstaltung für die Bürgerschaft in der Höxteraner Stadthalle berichtet. 179 Tage lang wird die Landesgartenschau von Konzerten über Theateraufführungen bis hin zu Sportkursen vielfältige Events bieten.

Mit verschiedenen Live-Acts hat die Durchführungsgesellschaft erste Glanzpunkte aus dem künftigen Veranstaltungsprogramm in der Stadthalle erstmals öffentlich präsentiert. Zur Gartenschau 2023 werden mehr als 400.000 Besucher in Höxter erwartet, so die GmbH. Theater, Konzerte, Lesungen und VorträgeZahlreiche Orte auf dem Landesgartenschau-Gelände werden von April bis Oktober 2023 zur Bühne. Einen Vorgeschmack hat die Landesgartenschau am Sonntagabend gegeben. „Das Programm wird bunt, spannend und außergewöhnlich“, freut sich Anna-Lena Ruberg, die mit der Höxteraner Agentur „fee fair events entertainment“ das Veranstaltungsprogramm organisiert.

„Die Gäste können sich auf einen bunten Blumenstrauß aus mehr als 1000 Veranstaltungen freuen“, sagt Ruberg. „Von Coverband-Konzerten bis hin zu klassischen Darbietungen, Sportkursen, Theateraufführungen, wissenschaftlichen Vorträgen, Thementagen und Lesungen von namenhaften Autorinnen und Autoren ist alles dabei“, erläuterte Ruberg. Auch die Bühnen stellte Anna-Lena Ruberg am Abend in der Stadthalle vor. „Ein Highlight wird unsere Hauptbühne auf dem 'Marktplatz' mitten im Herzen des Corveyer Weserbogens.“ Unter dem Spannbau finden bis zu 500 Personen sitzend oder 1000 Personen stehend Platz. „Dort laufen unsere Hauptveranstaltung wie Konzerte, Theater, Comedy und sonstige Shows.“

Nicht weit entfernt in Nähe des landwirtschaftlichen Beitrags befindet sich der Weserfestplatz. „Wie der Name schon sagt, finden hier Feste wie Streetfoodfestivals oder Märkte statt“, erklärt Ruberg. „Zum Beispiel kommt die Fire-Fit-Europameisterschaft im September hierher.“ Starköche arbeiten vor Publikum in CorveyKulinarisch wird es in der Klosterküche im Remtergarten. „In der Outdoorküche wird mit Stehtischen und kleinen Bistrotischen eine Atmosphäre wie bei einer Kochshow geschaffen“, sagt Ruberg. „Hier wird es Kochshows, Kochduelle und Kochkurse geben.“ Außerdem können Starköchinnen und Starköche und lokale Restaurants ihre liebsten Rezepte vor Publikum kochen.

Auf Poetry Slams, Vorträge und Lesungen können sich die Besucherinnen und Besucher im Lesegarten freuen. „Sonnensegel, Lampions, Sitzsäcke und Liegestühle schaffen hier eine besonders gemütliche Atmosphäre“, sagt Ruberg. „Hier werden auch regelmäßig Märchenlesungen und Puppentheater für Kinder stattfinden.“

„Hinzu kommen viele weitere Bühnen wie die Galeriebühne auf dem Wall, die Weseroase auf der Weserscholle und der Pavillon der Ortschaften“, erläutert Ruberg. „Grundsätzlich kann aber jeder Ort auf dem Gelände zur Bühne werden – je nachdem, welche Anforderungen nötig sind.“ Zum Beispiel finden die wöchentlichen Sportkurse der Gesundheitstrainerin und zertifizierten Fitnesstrainerin Luisa Weißbrich an verschiedenen Orten im Gelände statt. Auch die Thementage werden auf dem Gelände verteilt angeboten.

„An manchen Tagen dreht sich alles um ein bestimmtes Thema“, erklärt Ruberg. „Ein Highlight wird der Blaulichttag.“ „Einen besonderen Teil unseres Veranstaltungsprogrammes nimmt das Kulturprogramm „Stadt Land Fluss Luftikus„ ein, für dessen künstlerische Leitung wir Brigitte Labs-Ehlert gewinnen konnten“, so Ruberg. Labs-Ehlert baute das Literaturbüro Ostwestfalen-Lippe auf und leitete es 25 Jahre lang, außerdem initiierte sie das Literatur- und Musikfest „Wege durch das Land“. Zudem ist sie künstlerische Leiterin des Kunstfests Corvey „Via Nova“. Fast alle Veranstaltungen sind in der Landesgartenschau-Eintrittskarte enthalten und somit kostenlos. „Manche Veranstaltungsangebote sind jedoch eintrittspflichtig“, schildert Ruberg.

„Da auch externe Veranstalter die Landesgartenschau-Bühnen außerhalb der regulären Öffnungszeiten nutzen, ist für solche Events ein gesondertes Ticket notwendig. Besitzerinnen und Besitzer der Dauerkarte bekommen dafür jedoch einen Rabatt.“ Bis 20. Januar 2023 gibt es die Dauerkarte noch für 72 Euro statt für regulär 120 Euro. Weitere Veranstalter sind willkommenAuch wenn die Wochenenden des Veranstaltungskalenders schon gut gefüllt sind, gibt es noch freie Plätze unter der Woche. „Wer Interesse hat, kann sich unter [email protected] an uns wenden“, bietet Anna-Lena Ruberg an.

Eine weitere Premiere am Sonntagabend feierte das Musikvideo des Landesgartenschau-Songs „Höxter ist unser Ding“. Im Sommer fanden dazu die Dreharbeiten mit den Sängern und Musikern Martin Tigner und Sebastian Hegener statt. „Wir freuen uns darauf, das Video nun zu präsentieren“, sagt Marketingleitung Madita Alberding. „Bei den Dreharbeiten waren viele Höxteranerinnen und Höxteraner beteiligt, und wir sind gespannt, wie das Ergebnis ankommt.“

