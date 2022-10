Mendelssohn-Quartett spielt in Höxter und Bevern

In wenigen Tagen jährt sich sein Todestag zum 175. Mal. Am 4. November 1847 verstarb Felix-Mendelssohns-Bartholdy in Leipzig, seiner bedeutendsten Wirkungsstätte. Für das Leipziger Mendelssohn-Quartett ein willkommener Anlass, am ersten Wochenende im November in Bevern und Höxter vier seiner sechs Streichquartette aufzuführen.

Das Mendelssohn-Quartett spielt am ersten November-Wochenende in Bevern und Höxter.

Gesegnet mit einem außergewöhnlichen Talent auf dem Gebiet des Streichquartettes, versetzte Mendelssohn die Musikwelt bereits früh in Erstaunen. Und auch heute noch begeistert die Kraft, die enorme Vielschichtigkeit und die bahnbrechenden musikalischen Ideen seiner Streichquartette

In der Schlosskapelle Bevern werden am Samstag, 5. November, von 19 Uhr an das Streichquartett Nr.6 f-Moll, sein letztes Werk überhaupt, und das Streichquartett Nr.3 D-dur zu hören sein. Am Sonntag, 6. November, folgen dann um 11 Uhr im Jacob-Pins-Forum in Höxter die Streichquartette Nr.2 und Nr.5.

Durch die Kooperation der beiden Veranstalter Freundeskreis Schloss Bevern und Jacob-Pins-Forum war es möglich, ein derart hochrangiges Ensemble wie das Mendelssohn-Quartett Leipzig ins Weserbergland zu holen.

Das Mendelssohn Quartett Leipzig hat seit über einem Vierteljahrhundert einen festen Platz im Leipziger Musikleben und ist regelmäßig im Mendelssohn-Haus und Gewandhaus, im Schumann-Haus oder Gohliser Schlösschen zu erleben. Es wurde 1995 gegründet und trägt seinen Namen seit 1997.

Mendelssohn hat die Musikstadt Leipzig in besonderem Maße geprägt: In seiner Zeit wurde in Leipzig sowohl die modernste Musik aufgeführt als auch die historischen Konzerte ins Leben gerufen und Bachs Musik wiederentdeckt.

Gunnar Harms, geboren 1966 in Holzminden, studierte Dirigieren und Violine in Detmold, Trossingen und Bloomington (USA). Nach Engagements beim European Community Chamber Orchestra und den Münchner Philharmonikern wurde er 1995 Mitglied des Gewandhausorchesters Leipzig. Er ist Konzertmeister des Leipziger Kammerorchesters und des Mendelssohn Kammerorchesters Leipzig.

Kıvanç Tire, geboren 1989 in der Türkei, begann sein Musikstudium im Alter von 11 Jahren bei Prof. Murat Tamer am Staatlichen Konservatorium der Hacettepe Universität Ankara. Er gewann den 1. Preis des Yamaha Instrumental Wettbewerb 2010 in der Türkei. Sein Studium in Ankara schloss er im Juni 2010 ab.

Larissa Petersen, Jahrgang 1974, stammt aus Zwenkau bei Leipzig. Sie ist Trägerin des 1. Bundespreises „Jugend Musiziert“. Sie studierte in Leipzig und Weimar und spielte von 1995 bis 1998 im Gewandhausorchester. Seit 2002 ist Larissa Petersen Mitglied der Robert Schumann Philharmonie in Chemnitz sowie im Mendelssohn Kammerorchester Leipzig und dem Leipziger Kammerorchester.

Susanne Raßbach, geboren 1967 in Plauen, studierte an der Leipziger Musikhochschule bei Prof. Wolfgang Weber. 1989 erhielt sie ein Engagement beim Rundfunksinfonieorchester Leipzig, heute MDR-Sinfonieorchester. Seitdem spielte sie in verschiedenen Kammermusik-Gruppierungen und war häufig in Rathauskonzerten des MDR und den Gewandhaus-Kammermusiken zu hören.

Der Eintritt kostet 18 €, ermäßigt 15 €. Reservierungen sind über [email protected] oder bei der Schlossinformation unter 05531 707148 möglich.