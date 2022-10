Menschen im Kreis Höxter genießen goldenen Oktobertag bei 22 Grad

Höxter

Das war zu dieser Jahreszeit ein ungewöhnlich warmes Wochenende. Bei Sonnenschein und Temperaturen von vielerorts 22 Grad haben die Menschen im Kreis Höxter einen nahzu sommerlicher Sonntag genossen. Die Innenstadt-Gastronomien waren gut besucht. Viele Spaziergänger sind in den goldenen Wäldern in Solling und Egge unterwegs gewesen. In Höxter kamen hunderte Besucher zum „Gartenschau-Baustellen-Wandern“ in die Innenstadt.

Von Michael Robrecht