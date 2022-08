Michaela de Luxe aus Höxter bei den Promis immer erste Wahl

Die Künstlerin Michaela de Luxe kennt sich aus in der Welt der „Schönen und Reichen“. Die Höxteranerin hat sich in den vergangenen Jahren besonders in der Society in Hamburg und Umgebung einen Namen gemacht. Michaela Übelmesser, so ihr bürgerlicher Name, wird im Norden regelmäßig zu Events, Bällen, Talks und Kulturveranstaltungen eingeladen, so zuletzt beim legendären „Blauen Ball“ in Hamburg und Ende August zum „Happy Summer Weekend“ mit „Movie meets Media“ auf Gut Basthorst, das Enno Baron von Ruffin und Starsängerin Vicky Leandros gehört.

Die Prominentendichte ist zumeist sehr hoch, wenn sie ihre Kunst ausstellt und so ganz nah an Politiker, Pop- und Schlagerstars, Schauspieler und Promi-Unternehmer herankommt. „Ich bin in diese Szene so reingerutscht. Ich stelle bei den Events nicht nur aus, sondern bin bei manchen Einladungen auch als Talkgast dabei“, berichtet die 40-Jährige, die 20 Jahre in Höxter in der Corbiestraße gewohnt hat und jetzt in Bödexen mit ihrem Partner lebt. „Das ist schon interessant, in der Welt der Galas, Empfänge und Firmenveranstaltungen dabei sein zu dürfen“, umschreibt sie dem WESTFALEN-BLATT, wie sie ihre Kunst an die Kundschaft bringt.