Bundeswehr Höxter: Meine Zeit beim Militär

Solche Fotos sind in der Regionalausstellung der Bundeswehr Höxter zu sehen: Ein Truppenaufmarsch in der Corona-Zeit in der Kaserne Höxter.

Das ABC-Abwehrbataillon 7 präsentiert dabei unter dem Titel „Garnison Höxter - Rückblicke.Einblicke.Ausblicke“ die langjährige Geschichte des Militärs in der Garnisonstadt Höxter und stellt die erbrachten Leistungen des Verbandes in den vergangenen Jahren vor. Die Regional-Ausstellung soll der Öffentlichkeit veranschaulichen, was hinter verschlossenen Kasernentoren und in den Einsatzgebieten tagtäglich von den Soldaten geleistet wird.

Ebenfalls können die Besucher die Geschichte der Garnisonstadt Höxter mit ihrer langen militärischen Tradition hautnah miterleben. In Zusammenarbeit mit zahlreichen freiwilligen und ehemaligen Soldaten wurden über einen Zeitraum von mehr als einem Jahr Bilder, Videos und weitere Relikte der militärischen Vergangenheit Höxters gesammelt und für die Ausstellung ausgewertet und vorbereitet, viele Überraschungen, wie das Heck eines nachgebauten Spürpanzer oder ein digitaler Medientisch erwarten die Besucher.

Bereiten seit Monaten die Regionalausstellung der Bundeswehr in Höxter vor: Der Arbeitskreis aus aktiven und früheren Soldaten sowie kundige Höxteraner. Foto: Michael Robrecht

Der inhaltliche Schwerpunkt der Regional- Ausstellung liegt in der aktuellen Betrachtung des Bataillons und der Truppenteile am Standort Höxter. In dieser spiegelt sich die langjährige Geschichte der Garnisonsstadt Höxter und ihrer ansässigen Verbände sowie die besondere Verbundenheit zwischen Bevölkerung und Verbänden wieder.

Wehrpflichtige beim Bund in Höxter: Als Reservisten sind sie hier auf dem Weg zum Bahnhof. Foto: Archiv Westfalen-Blatt

Frauen bei der Bundeswehr: In Höxter dienen 70 Frauen in der Armee. Foto: Michael Robrecht

Die Regional-Ausstellung soll das Verhältnis der Streitkräfte zur Gesellschaft durch einen stetigen Austausch vertiefen und zum anderen die Identifikation der Angehörigen des Bataillons mit ihrem Verband fördern. Oberstleutnant Michael Gorzolka ist der amtierende Kommandeur des 1993 aufgestellten Bataillons im Weserbergland und ist stolz darauf, als Ostwestfale in seiner Heimat Höxter Dienst zu leisten.

Auch ein Thema für die Regionalausstellung der Bundeswehr Höxter: Manöver in Bergen. Foto: Michael Robrecht

„2023 ist ein besonderes Jahr für die Stadt Höxter, denn gleich zwei Großereignisse, 1200 Jahre Corvey und Landesgartenschau Höxter 2023, finden in diesem Jahr statt. Dazu feiert das ABC-Abwehrbataillon 7 in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen, was es gebührend zu feiern gilt. Mit der Ausstellung wollen wir einen substantiellen Beitrag zu den kulturellen Ereignissen leisten, gleichzeitig aber auch unseren runden Geburtstag gebührend feiern.“

Der erste Tag bei der Bundeswehr beim Pionierbataillon 7 in Höxter in der Weber-Kaserne. Foto: Archiv Michael Robrecht

Hierzu lädt das ABC-Abwehrbataillon 7 ein, die Ausstellung wird von der 36. Kalenderwoche bis zum voraussichtlichen Ende der Landesgartenschau am 15. Oktober zu besichtigen sein.