Millionen Kunststoffteile aus Boffzen für ganz Europa

Generationswechsel an Spitze von Schmitz Kunststofftechnik: Werner Schmitz übergibt Leitung an Eva Schmitz und Michael Frigge

Höxter/Boffzen

Zeitenwende und Generationswechsel beim Unternehmen W. Schmitz Kunststofftechnik GmbH & Co. KG im Gewerbegebiet in Boffzen: Unternehmer Werner Schmitz übergibt nach 41 Jahren Selbstständigkeit die Leitung der Firma an Schwiegersohn Dr. Ing. Michael Frigge und Tochter Eva Schmitz. Der gebürtige Lüchtringer Michael Frigge hat als geschäftsführender Gesellschafter zusammen mit der bisherigen Geschäftsführerin Eva Schmitz aus Boffzen die Geschäftsleitung am 1. September übernommen.

Von Michael Robrecht