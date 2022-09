Millionenprojekt: Höxter rüstet 4300 Laternen auf LED-Technik um

Höxter

Stetig vollzieht sich derzeit an Deutschlands Straßen ein folgenreicher Wandel: Immer mehr der etwa neun Millionen Straßenleuchten werden mit energiesparenden LEDs betrieben. Ihr Strombedarf ist im Mittel nur halb so hoch wie der der bisherigen Beleuchtung. Komplettalles, was derzeit ersetzt wird, wird mit LEDs bestückt. In Höxter sollen 2023 - wie in anderen Städten im Kreis - in einem ersten Schritt 2.400 der insgesamt 4.300 Straßenleuchten umgestellt und ersetzt werden. Kosten: 1,6 Millionen Euro.

Von Michael Robrecht