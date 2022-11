Millionenprojekt in bester Lage:  Weserhotel verdoppelt Zimmerzahl

Es ist ein besonderes Vermächtnis, das der in diesem Jahr überraschend verstorbene Visionär und Ideengeber Ralf Schwager hinterlässt. Denn die von ihm initiierte Hotelerweiterung in Holzminden nimmt konkrete Formen an. Die Zimmerzahl wird verdoppelt, hinzu kommen weitere Neuheiten. Zahlreiche Gäste aus Politik und Wirtschaft gratulierten der Geschäftsleitung zum Baufortschritt. Auftraggeber und Bauherr ist die „Grundstücksverwaltungsgesellschaft Schwager GmbH & Co. KG“ mit Sitz in Holzminden. Geschäftsführer Matthias Kumlehn sagte dem WESTFALEN-BLATT: „Wir investieren hier rund vier Millionen Euro in die Baumaßnahme und wollen schon zum Frühling 2023, rechtzeitig vor Beginn der Landesgartenschau in Höxter, die Eröffnung feiern.“

