Millionenschaden für Höxters Steuerzahler

Höxter

Die Stadt Höxter hat mit den Klägern gegen die Entwässerungsgebühren einen außergerichtlichen Vergleich abgeschlossen. Die Kläger erhalten danach für die beklagten Abrechnungsjahre Entwässerungsgebühren von anfänglich 11 Prozent für 2010 und bis zu 21,5 Prozent für 2020 erstattet. Das berichtet die BfH. Die Stadt Höxter gestehe damit ein, dass die 2010 erfolgte Teilprivatisierung der Abwasserbeseitigung in Höxter für die Gebührenzahler von Beginn an nachteilig war. Der Nachteil für die Gebührenzahler summiere sich von 2010 bis 2020 nach Berechnungen der Stadt Höxter auf 6,27 Millionen Euro, so die BfH.