Millionenprojekt fertig: Freie Fahrt bei Steinmühle noch in diesem August  geplant

Höxter/Polle

Seit Pfingsten 2018 ist die B83 zwischen Polle und Bodenwerder voll gesperrt. Die Autos und Lkw dieser auch für den Kreis Höxter wichtigen Wesertalverbindung quälen sich seit vier Jahren über die Ottensteiner Hochebene als Umleitung. Das soll nun in zwei Wochen vorbei sein - so der Plan von Straßenbau Niedersachsen. Die Straße könnte dann in der Woche ab 24. August wieder frei sein.

Von Michael Robrecht