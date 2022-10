Mit LGS-Ticket freie Fahrt im Nahverkehr

„Das macht uns einzigartig“, sagte LGS-Geschäftsführerin Claudia Koch dem WESTFALEN-BLATT. Sie kommt direkt ins Schwärmen. „Man kann den Öffentlichen Personennahverkehr nutzen, entlastet die Umwelt und kommt zum Beispiel vom Bahnhof in Paderborn direkt am Bahnhof in Höxter an – und ist mittendrin im Geschehen. Bis zum Eingang des Geländes sind es dann nur noch ein paar Schritte“, betont Koch. Möglich macht das eine enge Kooperation mit der Verbundgesellschaft Paderborn/Höxter (VPH).

„Durch dieses tolle Angebot punkten wir in Sachen Nachhaltigkeit“, betont die LGS-Chefin. „Die Leute kommen fast direkt im Gelände an und sparen sich die Parkplatzsuche – besser und entspannter geht es kaum.“ Auf diese Weise werde auch das Verkehrsaufkommen zur Landesgartenschau in Höxter reduziert. Gerade entlang der Gleisverbindung über Ottbergen, Brakel, Bad Driburg und Altenbeken bis nach Paderborn sei damit eine ideale Anbindung gegeben, so die Stadt. Aber auch alle Busse in den Kreisen Paderborn und Höxter können für An- und Abreise von allen Besuchern der Landesgartenschau kostenfrei genutzt werden. Die Tages- oder Dauerkarte ersetzt am Tag des Besuchs den Fahrschein (Hin- und Rückreise). „Wir finden, das ist ein super Bonus für die Menschen hier aus der Region“, stellt LGS-Geschäftsführer Jan Sommer heraus. Auch einige direkt an das Tarifgebiet angrenzenden Orte profitieren von dem Kombi-Ticket.

Udo Wiemann ist Geschäftsführer der Verbundgesellschaft Paderborn/Höxter (VPH, Motto: fahr mit). Foto: VPH

„Mit Buslinien des Hochstifts sowie den Nahverkehrszügen können die Gartenschau-Besucher aus Holzminden, Bad Karlshafen, Lauenförde, Langenthal und Schlangen ebenfalls anreisen“, geht Udo Wiemann, VPH-Geschäftsführer, auf die weiteren Details ein. Die Verbundgesellschaft freue sich über die wegweisende Vereinbarung mit der Gartenschau-Gesellschaft für die Laufzeit des Großevents. „Wir werden dadurch hoffentlich noch mehr Menschen von den Vorzügen des Nahverkehrs überzeugen können“, so Wiemann. Auch die CO₂-Ersparnis könne sich sehen lassen. Wer von Paderborn mit dem Zug statt mit dem Auto zur Gartenschau kommt, spare dadurch etwa zehn Kilogramm Kohlenstoff-Dioxid ein. „Das entspricht etwa dem durchschnittlichen Energieverbrauch eines Kühlschranks, der 52 Tage lang läuft.“ Wer aus Bad Driburg kommend die Bahn nimmt, der spare immer noch mehr als sieben Kilogramm CO₂.

„So können die Gartenschau-Besucher tatsächlich aktiv einen Beitrag zum Umweltschutz leisten“, findet Höxters Bürgermeister Daniel Hartmann.

Preis für Gartenschau-Tagesticket steht fest

Jetzt steht auch der Preis für die LGS-Tageskarte fest, die ab sofort erhältlich ist. Der Vorverkauf ist gestartet.

„Für 19,50 Euro können Gäste damit im kommenden Jahr einen Tag Blumenpracht, Gartenkunst, vielfältigen Veranstaltungen und weiteren Überraschungen bei uns im schönen Höxter im Weserbergland erleben“, so die Geschäftsführung. Ermäßigt kosten die Tageskarten 17,50 Euro, Kinder von drei bis 17 Jahren zahlen zwei Euro. Jan Sommer: „Wer also mehr als drei Besuche auf der Landesgartenschau plant oder einen Gartenschau-Sommer verschenken möchte, sollte unsere letzte Rabattaktion für die Dauerkarte unbedingt nutzen.“

Bis zum 20. Januar gibt es die Dauerkarte , die jeden Tag zum Eintritt auf das LGS-Gelände berechtigt, nämlich noch ein letztes Mal um satte 40 Prozent günstiger. Erwachsene zahlen während dieser Rabattaktion also 72 Euro für die Dauerkarte, ab dem 21. Januar kostet sie dauerhaft 120 Euro.

„Das ist doch ein perfektes Weihnachtsgeschenk“, so Bürgermeister Daniel Hartmann. Die Tageskarten gibt es wie die Dauerkarte im Online- Shop unter „www.landesgartenschau-hoexter.de“ und unter anderem in der Tourist-Information im historischen Rathaus in der Weserstraße 11 in Höxter. „Auch Bad Driburg hat sich mit eingeklickt und bietet den Verkauf in ihrer Tourist-Information in der Lange Straße an“, freut sich Claudia Koch. Vielleicht ziehen andere Städte nach. Und VPH-Chef Udo Wiemann ergänzt: „Wir werden uns auch gerne beim Vorverkauf beteiligen und in unserer Mobithek in unmittelbarer Nähe des Paderborner Hauptbahnhofes Karten an Interessierte verkaufen!“ Natürlich könnten auch Dauerkarten-Inhaber, die vor Wochen oder Monaten den Dauereintritt schon erworben haben, von dem kostenfreien Angebot der Hin- und Rückfahrt profitieren.

Wiemann: „Alle Zugbegleiter und Busfahrer werden von uns entsprechend unterrichtet. Das gilt stets für die 2. Klasse im Nahverkehr.“ Einlass zur LGS wird von 9 bis 19 Uhr sein (bis 21 Uhr). Der letzte Zug (Nordwestbahn) würde um 22.10 Uhr abfahren. Auch den „Holibri“-Dienst könnten Besucher kostenfrei nutzen.

