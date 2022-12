Mit Markus & Marcus: Höxters „Ugly Christmas Sweater Party“ kehrt zurück

Sie ist wieder da. Am Samstag, 10. Dezember, ab 20 Uhr läuft in den Höxteraner „Bürgerstuben“ am Marktplatz wieder die ultimative Weihnachtsfeier mit den DJ's Marcus & Markus. Nach zwei Jahren Pause steht die Party erneut unter dem Motto „The Ugly Christmas Sweater Party“.

Damit kehrt die beliebte Veranstaltung wieder in das bewährte Format zurück. Bereits in den Jahren 2018 und 2019 veranstalteten die Höxteraner Disc-Jockeys Marcus Stiera und Markus Finger zusammen mit Bürgerstuben Wirt Andi Rüther die etwas andere Weihnachtsparty in Höxter.

Vor zwei Jahren dann als größte Online-Weihnachtsshow im Weserbergland. Mit ihrer Live-Show „Weihnachten in Höxter“ streamten sich die DJ´s in die Wohnzimmer der Menschen und präsentierten einen bunten Mix aus Videobeiträgen, interaktiven Mitmachaktionen und einer großen Weihnachtstombola. Nun geht es wieder in das bewährte Konzept und in die „Bürgerstuben“ zurück.

„Es wird auch diesmal alles dabei sein, was man zu einer kultigen Weihnachtsparty benötigt“, versprechen die Veranstalter eine heimelige Atmosphäre mit Heizpilzen, virtuellem Kaminfeuer, Glühwein, Mistelzweigen und natürlich bester Musik. „Beim Weihnachtsliederkaraoke können die Gäste ihre Gesangsqualität unter Beweis stellen und der hässlichste Weihnachtpullover (Ugly Christmas Sweater) wird prämiert“, freuen sich die DJ's Marcus & Markus auf viele ausgefallene Outfits. Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen. Tickets gibt es für zehn Euro bei Kempo-Fashion Höxter, in den „Bürgerstuben“ oder online unter www.eventim.de (zuzüglich Gebühren)