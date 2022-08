Mit Waffen im Zug: Staatsanwalt lässt 24-Jährigen wieder frei

Weil er in einem Zug in Höxter öffentlich sichtbar mit einem Gewehr hantierte, ist ein 24-Jähriger festgenommen worden. Der Mann aus dem Kreis Paderborn musste nicht in Untersuchungshaft, sondern ist inzwischen wieder auf freiem Fuß. Das berichtet die Polizei Höxter.

Polizeieinsatz am Dienstag um 19.20 Uhr auf dem Bahnhof in Höxter: Ein 24-Jähriger ist festgenommen worden, weil im Abteil mit einem Gewehr hantierte und dabei gesehen und gemeldet wurde.

Der Fahrgast war am Dienstagabend von Lüchtringen nach Höxter unterwegs, als er plötzlich eine Schusswaffe aus einer Tasche packte und damit im Abteil des Zuges herumfuchtelte. Zwei Gewehre hatte der Mann dabei. Der Beobachter aus dem Nachbarwaggon informierte sofort den Lokführer, dieser meldete den Vorfall der Polizei. Die reagierte mit eigenen Kräfte ohne SEK binnen weniger Minuten. Bei dem Zugriff auf dem Bahnhof Höxter leistete der Waffenbesitzer aus dem Kreis Paderborn keinen Widerstand (wir berichteten) und kam alleine aus dem Zug. Die Polizeiaktion sorgte in Höxter für großes Aufsehen.

Höxters Polizeipressesprecher Jörg Niggemann berichtete am Donnerstagvormittag, dass der 24-Jährige nach seiner Festnahme in der Kreispolizeibehörde in der Bismarckstraße in Höxter bis in den späteren Abend vernommen worden sei. Die Staatsanwaltschaft Paderborn habe dann aber seine Freilassung aus dem Polizeigewahrsam noch an dem Dienstagabend verfügt. Eine Untersuchungshaft sei in dem Fall nicht nötig, hieß es aus Paderborn. Die beiden schwarzen Druckluftgewehre wurden beschlagnahmt. Der 24-Jährige habe mit einem Verfahren zu rechnen, weil er gegen das Waffengesetz verstoßen habe, so der Polizeisprecher. Das Führen und Zeigen von Waffen dieser Art in der Öffentlichkeit sei verboten und unter Strafe gestellt.

Motivlage unklar

Über die Motive für die Waffen-Nummer im Zugabteil gewann die Polizei in den Vernehmungen nicht sehr viel Sinnstiftendes. Der 24-Jährige fuhr im Zug auf der Strecke-Holzminden-Höxter-Altenbeken und hatte die Druckluftgewehre in einem Waffenfutteral dabei, so Polizeisprecher Niggemann. Eines der Gewehre habe der Mann dann plötzlich aus der Tasche geholt und damit über längere Zeit hantiert - und so öffentlich gezeigt. Bedroht habe er im Zug aber keine Fahrgäste. Er sei dann bei der Evakuierung auch friedlich - wie alle Passagiere - ausgestiegen und habe sich auf dem Bahnsteig in Höxter abführen lassen. Bei der Vernehmung war der Mann geständig.

24-Jähriger soll neben sich gestanden haben

Fahrgäste im Zug haben die Polizeiaktion gefilmt und fotografiert. Das Material wurde in Sozialen Medien gezeigt und verteilt. Zeugen aus dem Zug und auch Bürger am Bahnhof äußerten die Einschätzung, dass der 24-Jährige gewirkt habe, als würde er „etwas neben sich stehen“. Er habe auffällig im Verhalten und in den Gestiken gewirkt. Warum auch immer. Die Polizei wollte sich zu dem Thema nicht weiter äußern.

Munition hat die Polizei bei dem bewaffneten Bahnfahrer nicht gefunden, nur die beiden Gewehre und weitere Gegenstände wie das Futteral.

Für die Nordwestbahn war ein Fahrgast mit Waffen auch etwas Außergewöhnliches: Der Zugführer habe richtig und schnell reagiert, findet bei der Bahn und bei der Polizei viel Lob. Die Gefährdungseinschätzung war dann vor Ort schon schnell so, dass keine Reisenden bedroht worden waren und nach der Evakuierung durch Polizisten im Zug gefahrlos aussteigen und nach Hause gehen konnten.

Der 24-jährige Waffenträger hat jetzt möglicherweise einen Gerichtstermin und eine Strafe zu erwarten. Er hat durch das Zeigen einer Waffe viel Verunsicherung und Angst ausgelöst.