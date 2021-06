Mitten im Winter: Erste Störche landen in Boffzen und Ovenhausen

Höxter (WB/rob). Die ersten Störche sind da. Früher als sonst sind sie aus ihren Winterquartieren in Spanien und Frankreich zurück an die Weser gekommen.

Dienstag, 15 Uhr: In Ovenhausen sucht dieser Storch Nahrung in den Wiesen nahe dem Storchenhorst auf dem Schornstein bei Maderas Holztechnik.

Normalerweise reisen sie frühestens Mitte März an. In Ovenhausen ist am Dienstagmittag der erste Storch zurückgekehrt. Er nahm stolz auf dem Schornstein am Firmengelände Maderas Holztechnik und Zimmerei Robrecht Platz. Iin Boffzen landete bereits am 9. Februar auf dem 19 Meter hohen Glasfabrikschornstein der erste Vogel 2020. Die außergewöhnlich frühe Rückkehr aus den südlichen Quartieren ist wohl auf den sehr milden Winter zurückzuführen. Oder möchte der Ovenhäuser Storch etwa den Karneval im Dorf mitfeiern?