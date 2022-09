Hommagen an die Jubilarin Corvey

In der Runde mit Jutta Maria Loke im Kaisersaal des Schlosses schilderten fünf Gesprächspartner, was ihnen Corvey bedeutet. Alexandra Herzogin von Ratibor und Fürstin von Corvey machte den Anfang. Bevor sie die Frage „Lust oder Last?” beantwortete, gewährte sie den Zuhörenden zunächst Einblicke in den Familienalltag. Die Herzogin lebt seit nunmehr 24 Jahren in Corvey. Daher sei das Schloss, wie sie konstatierte, in erster Linie ihr Zuhause und das Zuhause ihrer Kinder. Die Küche sei das Zentrum des Hauses. Hier treffe sich die Großfamilie. „Daher bin ich hier am liebsten”, gab Herzogin Alexandra in sympathischer Offenheit zu. Ein weiterer Lieblingsort sei aber auch die Kirche. „Momente der Stille geben mir hier Kraft.”

Erfreuliche Aufgabe

Ein solcher Moment war der Tag der Welterbe-Anerkennung im Juni 2014: Während ihr Ehemann Viktor Herzog von Ratibor und Fürst von Corvey gemeinsam mit dem damaligen Pfarrdechanten Ludger Eilebrecht zur Sitzung des Welterbekomitees der UNESCO in den Golfstaat Katar gereist war, hielt die Herzogin in Corvey die Stellung. Als an jenem 21. Juni, einem Samstag, die Entscheidung in Dohar gefallen war und in ganz Höxter die Glocken läuteten, steckte sie - in einem Augenblick der Stille - in der ehemaligen Abteikirche eine Kerze an.

Corvey zu erhalten und den Menschen zugänglich zu machen, sei natürlich eine große Verantwortung, sagte Herzogin Alexandra in der Talkrunde beim Festakt. Es gebe aber nichts Schöneres, als zu sehen, wie viele Menschen sich etwa bei Kulturveranstaltungen an Corvey und seiner Aura erfreuen. Daher sei es keine Last, dieses Juwel in die Zukunft zu führen, sondern eine erfreuliche Aufgabe – „nicht immer leicht, aber schön”.

Lebensort im Erzbistum

Weihbischof Dr. Dominicus Meier – seit 40 Jahren Benediktiner und zwölf Jahre Abt in Königsmünster bei Meschede – verbindet mit Corvey einen Namen: Bruder Adelhard Gerke (1930 – 2017). Der gebürtige Höxteraner und Benediktinermönch kannte die Geschichte Corveys bis ins kleinste Detail und hat seine Erkenntnisse in verschiedenen Publikationen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Bruder Adelhard gehörte dem Konvent der Abtei Königsmünster an. Generationen von Novizen unternahmen mit ihm Ausflüge nach Corvey. „Auch mir hat er gesagt ‘Wir müssen nach Corvey. Dann hast Du das Wesentliche Deiner Ausbildung absolviert’”, erzählte Weihbischof Dominicus Meier. Wenn man mal still nach Corvey komme, nicht als Amtsträger, sondern den Ort wie andere Menschen erlebe, dann spüre man, dass hier das Herz schlage. „Ich würde mir wünschen, dass das Erzbistum mehr solcher Lebensorte – Orte wie Corvey – hätte.”

Herzstück der Klosterregion

„Herzstück der Klosterregion Kreis Höxter” und „Mahnmal für ein friedliches Miteinander in Europa”: Das ist Corvey für Landrat Michael Stickeln. Die ehemalige Benediktinerabtei sei im Hinblick auf Frieden nicht nur ein Mahnmal, sondern auch ein Ort der Hoffnung. Und mit der Klosterregion, in dessen Mitte die Welterbestätte erstrahlt, sei ein Superlativ verbunden: Mit 26 Klöstern und klösterlichen Einrichtungen habe der Kreis Höxter die größte Klosterdichte bundesweit.

Ort, der Emotionen weckt

Bürgermeister Daniel Hartmann ließ seiner Begeisterung freien Lauf: „Ich bin beeindruckt, wenn ich durch das Portal trete.” Corvey sei ein Ort, der Emotionen wecke – und das nicht nur bei ihm. Ereignisse wie das Kunstfest Via Nova und das Gartenfest verbinden die Menschen mit Corvey. „Viele Paare heiraten in der ehemaligen Abteikirche.” Bei der Landesgartenschau 2023 spiele die ehemalige Benediktinerabtei eine wesentliche Rolle. Und auch das sei wiederum emotional.

Das letzte Wort hatte ein Corvey-Kenner, der dem Ort mit Herz und Seele verbunden ist und der die Menschen mit großer Überzeugungskraft für die christliche Substanz dieses Leuchtturms sensibilisiert: Josef Kowalski, geschäftsführender Vorsitzender des Kirchenvorstandes der Kirchengemeinde St. Stephanus und Vitus Corvey. „Die Mönche, die vor 1200 Jahren nach Corvey kamen, waren beseelt. Sie waren Überzeugungstäter.” Trotz Höhen und Tiefen sei Corvey ein Kontinuum der Christlichkeit geblieben. Die ehemalige Benediktinerabtei sei ein lebendiger christlicher Ort.

Die Kirchengemeinde erfüllt Corvey als solchen mit Leben und erschließt ihn zugleich mit seinen hochbedeutenden Alleinstellungsmerkmalen einem großen Gästekreis. Zusammen mit ihrem wissenschaftlichen Kompetenzteam stellt die kleine Gemeinde dieses große Weltdenkmal ohne jeglichen Eingriff in die fragmentarisch erhaltene karolingische Originalsubstanz mithilfe moderner Medien publikumswirksam neu auf.

Die Begeisterung der Mönche von damals „brauchen wir heute für die Weiterentwicklung Corveys. Wir können nicht nur bewahren. Es muss auch eine Weiterentwicklung geben", formulierte Josef Kowalski eine zentrale Aufgabe. Gelingen müsse es auch, dass der bedeutende Erinnerungsort mit seiner 1200-jährigen Geschichte in den Schulen der Region eine Rolle spiele. „Wir müssen Begeisterung schaffen. Dann meistern wir so manches Problem der heutigen Zeit”, schloss Josef Kowalski unter dem Beifall der Zuhörenden seine Hommage an Corvey.

Die Talkrunde und der gesamte Festakt sind via Livestream übertragen worden und auf dem Youtube-Kanal des Pastoralverbundes Corvey zu sehen.