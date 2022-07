Monsignore Andreas Kurte darf neuen Erzbischof mitwählen

Vor dem Bildnis des heiligen Liborius übergab Generalvikar Alfons Hardt am Montag der Libori-Festwoche die Ernennungsurkunde an den neuen nicht-residierenden Domkapitular Monsignore Andreas Kurte (von links): Dompropst Monsignore Joachim Göbel, Monsignore Andreas Kurte und Generalvikar Alfons Hardt.

Der frühere Leiter des Bereiches Pastorales Personal im Erzbischöflichen Generalvikariat tritt im Metropolitankapitel die Nachfolge von Domkapitular Pfarrer i. R. Josef Dieste an, der vor wenigen Wochen als Pfarrer der Pfarrei Herz Jesu in Halle in den Ruhestand gegangen war. Am Samstag, 22. Oktober 2022, wird der neue nicht-residierende Domkapitular in der Vesper um 17.15 Uhr im Paderborner Dom in sein neues Amt eingeführt.