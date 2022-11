Multivisions-Show entführt aus Holzminden nach Reykjavik

Gerlinde und Harald Tillberg haben eine ungewöhnliche Reise durch Island unternommen. Von ihren Erlebnissen auf dieser „Insel aus Feuer und Eis“ erzählen sie bildgewaltig in ihrer digitalen Multivisions-Show am Donnerstag, 17. November, in der Holzmindener Stadthalle.

„Vulkane, Gletscher, Wasserfälle - eine ungezähmte Natur empfängt mich, als ich das Abenteuer Islandsommer Anfang Mai starte. Vom Frühling bis zum Indian Summer im Herbst erlebe ich die Faszination dieser atemberaubenden Insel“, so beginnt der Reisebericht von Harald Tillberg über sein erklärtes Lieblingsziel. „Wir waren nicht das erste Mal in Island, wurden aber schon bei unserem ersten Besuch vor vielen Jahren vom Nordlandfieber gepackt. Nun machte ich meinen Traum wahr und erkundete ein halbes Jahr lang die Magie des Lichtes und die spektakulären Highlights der Insel.“

Eine atemberaubende Wanderung auf dem Laugavegur von Landmannalaugar zur Südküste gehöre dabei ebenso zu den erlebten Abenteuern wie rasante Wildwasserfahrten durch die Canyons im Norden Islands. „Ich erlebe das pulsierende Großstadtleben am Nationalfeiertag in Reykjavik genauso intensiv wie die einsamen Nächte an den Lavastränden im Süden“, schildert Tillberg weiter. Mit dem Kajak durch die arktische Wunderwelt der Eislagune zu paddeln und den Schafabtrieb aus dem Hochland mitzuerleben, seien nur einige weitere Höhepunkte auf der Reise gewesen.

Gerlinde und Harald Tillberg inmitten der imposanten Natur Islands. Foto: privat

„Wieder einmal haben wir eine spektakuläre Natur erleben dürfen, die uns zutiefst beeindruckt hat“, fällt das Resümee der Reise sehr begeistert aus. Alle Interessierten lädt das Ehepaar „auf eine spannende Bilderreise“ ein und ist sich sicher, dass auch die Zuschauer sich verzaubern lassen „von einer der außergewöhnlichsten Landschaften Nordeuropas“.

Die Multivisions-Show von Gerlinde und Harald Tillberg beginnt am Donnerstag, 17. November, um 19.30 Uhr in der Stadthalle in Holzminden. Der Eintritt beträgt zwölf Euro für Erwachsene, für Jugendliche zwischen zehn und 16 Jahren zehn Euro.