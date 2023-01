Musical-Hits in der Residenz-Stadthalle Höxter

Nach den großen Erfolgen der vergangenen Jahre präsentiert „Reset Production“ nun „The World of Musicals“ in der Residenz-Stadthalle Höxter. Zu sehen ist die Show am Mittwoch, 1. Februar, ab 19.30 Uhr.

„Money, Money, Money“ und mehr: Auf der Bühne der Residenz-Stadthalle Höxter sind am 1. Februar die größten Hits der Musical-Geschichte geballt an einem Abend zu erleben.

Die einzigartige Gala bietet die besten Songs aus 100 Jahren Musical-Geschichte, darunter unvergessliche Hits aus Welterfolgen wie „Der König der Löwen“, „Mamma Mia“, „Frozen“, „Evita“, „Das Phantom der Oper“, „Les Misérables“, „The Greatest Showman“ bis zu „We Will Rock You“, in einer großen, abendfüllenden Show.

„Nie war es einfacher, mit der ganzen Familie in Erinnerungen an große Musicalmomente zu schwelgen - oder aber bisher Verpasstes neu für sich zu entdecken. Und das, ohne in die Metropolen London oder New York reisen zu müssen“, meint der Veranstalter „Reset Production“ aus Gera. Er sei „bekannt als einer der wenigen deutschen Family-Entertainment - Anbieter mit kompletten Showkonzepten aus einer Hand“. Und bei diesen setze er „selbstverständlich auf internationale Qualität“.

Die hochkarätige, bühnenerfahrene Besetzung besteht aus sechs nationalen und internationalen Sängerinnen und Sängern sowie einem professionellen sechsköpfigen Tanzensemble. Bereits bei den vergangenen Tourneen sei der Cast von Presse und Publikum hochgelobt worden: „Stehende Ovationen!“ - „Durchweg Lob für die Leistungen der Künstler!“ - „Ein fantastischer Abend!“ - „Ein Höhepunkt nach dem anderen!“ lauteten die Schlagzeilen und Zuschauerreaktionen.

Moderne LED-Bühnentechnik und originalgetreue Kostüme sorgen für das passende Ambiente, in dem die Künstler live die Hits aus der Feder von Songschreibern und Komponisten wie Leonard Bernstein, Andrew Lloyd Webber, Elton John, Pete Townshend von „The Who“, Björn Ulvaeus und Benny Anderson von „Abba“, den Musikern von „Queen“ oder Phil Collins präsentieren. Natürlich darf ein Disney-Block da nicht fehlen. Romantik und Drama, Gänsehaut und große Emotionen - die „Faszination Musical“ ist seit Generationen ungebrochen, sei es auf der Bühne oder im Kino.

Informationen zum Ticketkauf: Eintrittskarten sind erhältlich an allen bekannten VVK-Stellen sowie direkt beim Veranstalter unter Telefon 0365/5481830 und im Internet auf www.worldofmusicals.de.