Musik, Kulinarik und Ehrenamt in Bad Driburg

Kreisfamilienfest in Bad Driburg an diesem Wochenende: Nazra (v.l.), Ravza, Selim, Rana und Melda von der Steinheimer DITIB-Jugend servierten türkische Sekerpare, ein süßes Grießgebäck.

Und das fand in diesem Jahr bereits zum zehnten Mal statt. „Die Bad Driburger Innenstadt wird an diesen zwei Tagen ein Ort der puren Lebensfreude und des Miteinanders“, lud Landrat Michael Stickeln alle großen und kleinen Menschen dazu ein, mitzufeiern. „Unser diesjähriges Kreisfamilienfest ist auch ein Fest der Kulturen, um das Gemeinsame und Verbindende in unserer Gesellschaft hervorzuheben. Eine dieser Gemeinsamkeiten ist die Wertschätzung der Familie, als Ort der Partnerschaft, der gegenseitigen Unterstützung, des Vertrauens und der Erziehung der Kinder zu selbstbewussten Persönlichkeiten“, betonte Stickeln zur offiziellen Eröffnung am Samstagnachmittag.