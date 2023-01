Nabu ruft zur Vogelzählung in Gärten, Parks und auf Balkonen im Kreis Höxter auf

Kreis Höxter

Alle Vogelfreunde werden vom Nabu aufgerufen, an diesem Wochenende – vom 6. bis 8. Januar – wieder die heimischen Gartenvögel zu zählen. Die bundesweite „Stunde der Wintervögel“ geht in die 13. Runde: Der Nabuapelliert, eine Stunde lang die Vögel am Futterhäuschen, im Garten, auf dem Balkon oder im Park zu zählen und zu melden.

Von Michael Robrecht