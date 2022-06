Nach dem Müllstreik: Das sind die Nachholtermine

Die Müllabfuhr in Höxter kommt jetzt.

Im Bezirk 4 (Teile der Kernstadt, Bruchhausen, Ottbergen und Lüchtringen) wird die ausgefallene Bioabfalltour vom vergangenen Donnerstag am Freitag, 10. Juni, nachgeholt. Dafür fällt die für diesen Tag vorgesehene Papiertour aus.

Behälter am Montag rausstellen

Diese wiederum wird in der Zeit vom Montag, 20. Juni, bis Mittwoch, 22. Juni, nachgeholt. Die Behälter sollen bereits am Montag ab 6 Uhr morgens herausgestellt werden.

Die ausgefallene Bioabfalltour im Bezirk 5 (Teile der Kernstadt, Godelheim, Stahle) wird am Samstag, 11. Juni 2022, nachgeholt. Dafür fällt die für diesen Tag vorgesehene Papiertour aus. Diese wird deshalb in der Zeit von Donnerstag, 23. Juni, bis Freitag, 24. Juni, nachgeholt. Die Behälter sollen bereits am Donnerstag ab 6 Uhr morgens herausgestellt werden.