Nachfrage steigt: Höxter soll Kolumbarium auf Friedhof am Wall bekommen

Auf dem Friedhof Am Wall in Höxter soll ein Kolumbarium gebaut werden. Die Anlage auf dem Friedhof West in Lütmarsen ist inzwischen voll belegt. Die Stadtverwaltung kann Interessenten zurzeit diese Bestattungsform nicht mehr anbieten. Im Ortsausschuss Höxter Stadtkern gab es ein einstimmiges Votum für das neue, dann zweite städtische Kolumbarium.

Blick auf den Platz mit dem einzigen Kolumbarium für die Gesamtstadt Höxter in Lütmarsen: In den Nischen der Mauer stehen die Urnen der Verstorbenen. Name und Geburtsdatum erinnern an die Person.

Seit den 1990er Jahren werden wieder Kolumbarien in Deutschland errichtet. In den gemauerten Bauwerken stehen die Urnen der Verstorbenen in verschlossenen Nischen. Ein Namensschild erinnert an den Toten. Auch in Kirchen werden Kolumbarien eingerichtet, so wie in der früheren Klosterkirche in Wormeln bei Warburg.