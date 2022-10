Nächste Woche reißt Bagger Höxters alten Hafen-Kran ab

Höxter

Die Bundeswehr lässt den früheren Hafen am Übungsplatz an der Weser in Höxter demontieren und das Gelände renaturieren. Für das 1,5 Millionen-Euro-Projekt ist jetzt der Starschuss gefallen. Das Uferareal wurde eingezäunt. Bagger sind aufgefahren. Großflächig sind Wildwuchs und Gehölze am Hafenbecken gerodet worden. Nächste Woche soll der große Hafenkran abgerissen werden.

Von Michael Robrecht