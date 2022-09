Neubürger werden in Ottbergen mit Willkommensmappe empfangen

Der Ortsheimatpfleger sowie die Dorfwerkstatt Ottbergen haben unter Beteiligung vieler Gremien und Vereine des Dorfes eine Willkommensmappe für „Neubürger“ erstellt. Mit den zusammengestellten Informationen soll allen Neuen, also speziell allen Neubürger und Neubürgerinnen des Dorfes Ottbergen, der Start und die Integration in die Dorfgemeinschaft erleichtert werden.

Ortsheimatpfleger Bernhard Föckel sowie die Mitglieder der Dorfwerkstatt, übrigens eine Arbeitsgruppe der Kulturgemeinschaft Ottbergen, sind davon überzeugt, dass durch eine solche Willkommensmaßnahme beide Seiten, die Neubürgerinnen und Neubürger durch gebündelte und umfassende Infos über das Dorf und andererseits auch die bestehende Dorfgemeinschaft durch potenzielle neue aktiv Engagierte im Ort und in den unterschiedlichsten Vereinen, profitieren. Diese Willkommensmappe umfasst auch weiteres Infomaterial wie den jährlichen Veranstaltungskalender, eine Broschüre zu unseren Gewerbebetrieben sowie Flyer zum Qualitätswanderweg „Weg der Vielfalt“ und zu der besonders bei Kindern beliebten „NatiRunde“.

Die Initiatoren möchten alle Neubürger und Neubürgerinnen einladen: „Nutzen Sie die vielfältigen Angebote im Ort und der örtlichen Vereine. Machen Sie ganz einfach mit, engagieren Sie sich und Sie werden erleben, es lohnt sich und bereichert Ihr Leben in Ottbergen. Ansprechpartnerinnen und -partner finden Sie beim hoffentlich unterhaltsamen Stöbern in der neuen Willkommensmappe.“

Ein Streifzug durch Ottbergen mit dem Ortsheimatpfleger ist darüber hinaus am Samstag, 24. September, um 16 Uhr geplant. Treffpunkt ist die Nethebrücke in Ottbergen. Das Motto lautet „Mein Dorf, meine Umgebung, unsere Natur, unsere Geschichte entdecken…“. „Wir gehen auf Entdeckungstour in Ottbergen, um ein wenig lokalgeschichtliche Wissensvermittlung anzubieten. Angeboten wird ein lokalhistorischer Streifzug, der einige bedeutende Zeugnisse der Ortsgeschichte nahebringen, erlebbar und fassbar machen soll. Bei dieser Form von Aktivität geht es auch darum, einen Bezug zwischen Historie und Neuzeit beziehungsweise Jetztzeit herzustellen“, so Föckel. Die Dauer des Streifzugs wird etwa zwei Stunden betragen und soll eine Ergänzung zur neuen Willkommensmappe des Ortes sein. Auch alle anderen Interessierten können teilnehmen.