Neue Adresse für den Schweinemarkt: Berliner Platz

Start ins Frühjahr auch für den Schweinemarkt. Der Vieh- und Krammarkt in Höxter ist das erste Mal seit Jahrzehnten an einem neuen Standort zu finden. Premiere: an diesem Mittwoch!

Die Händler stehen jetzt jeden ersten Mittwoch im Monat nicht auf dem Wall oder in der Nikolai-, Grube und Wallstraße, sondern komprimiert auf dem Großparkplatz am „Berliner Platz“. Der „Schweinemarkt“, so wird der Markt im Volksmund genannt, ist Ziel von vielen Hundert Kunden, die oft an jenem ersten Mittwoch auch die Innenstadt-Gastronomien und Geschäfte aufsuchen.