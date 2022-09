Neue Fluchtwelle rollt: Stadt Höxter plant die Aufnahme weiterer Flüchtlinge

Höxter

Seit Beginn des Jahres haben mehr als 70.000 Migranten versucht über die sogenannte Balkanroute nach Westeuropa zu gelangen. Nach Angaben der europäischen Grenzschutzagentur Frontex sind das drei Mal so viele Migranten wie im gleichen Zeitraum 2021. Aktuell sollen 10.000 Menschen gleichzeitig nach Mitteleuropa auf der Route strömen. Auch die Zahl der Ukraine-Flüchtlinge ist unvermindert wegen des Krieges sehr hoch. Und dann kündigt sich eine weitere Welle von Flüchtlingen aus Russland an: Junge Männer, die wegen der Teilmobilmachung durch Präsident Putin in Massen das Land Richtung Westen verlassen – und auch nach Deutschland und möglicherweise auch in den Kreis Höxter kommen könnten. Der Rat Höxter beschäftigt sich in seiner Sitzung am Donnerstag, 29. September, im Historischen Rathaus um 18 Uhr mit der aktuellen Lage. Die Stadtverwaltung Höxter gibt einen Bericht über die Zahl der Geflüchteten in der Kreisstadt und über die belegten Unterkünfte ab.

Von Michael Robrecht