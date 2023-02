Neue Großparkflächen in Höxter für LGS-Besucher

Bagger rollen an – Parkplatz an B64 gesperrt

Die Bagger stehen in Corvey bereit, um die neuen Parkplatzflächen für die Landesgartenschau-Besucher vorzubereiten.

„Von uns geht die Botschaft aus, dass nicht nur Parkplatzflächen eingerichtet werden, sondern es wird auch eine adäquate Nachnutzung angestrebt“, sagt LGS-Geschäftsführerin Claudia Koch. In Corvey zum Beispiel ist ein großer Stellplatzbereich für 650 Autos direkt gegenüber der Einfahrt zum Welterbe an der K45 geplant. Auch wird es für Reisebusse einen gesonderten Parkplatz geben.

Der Parkplatz an der Bundesstraße 64 (unterhalb des früheren Felsenkellers) ist für den Umbau gesperrt. Die großen Bäume sollen bleiben. Foto: Harald Iding

Der Parkplatz an der Weserbrücke auf dem Floßplatz werde großzügig erweitert. 450 neue Parkplätze seien dort nötig. Hiervon soll auch der Wohnmobilplatz am Weserufer nach der LGS profitieren. Neben Höxters Campingplatz – zwischen Boffzener Straße und Weserradweg – wird ein Feld in 650 Stellplätze umgestaltet. Völlig neu gestaltet wird auch der Parkplatz unterhalb des „Felsenkellers“ (B64) für 200 Plätze.

Die vier Großparkflächen sollen überregional für die LGS ausgewiesen werden. „Die großen Bäume auf dem Parkplatz an der B 64 bleiben erhalten“, hieß es am Donnerstag vor Ort.