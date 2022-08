Höxters Bäder kommen in neuer Holding mit „Gas und Wasser“ unter ein Dach

Eine neu zu gründende Holding soll die Höxteraner Bäder sowie die Gas- und Wasserversorgung zukünftig unter einem Dach betreiben. Dadurch könnten rote Zahlen, die die Bäder seit Jahren schreiben, durch starke Partner besser ausgeglichen werden. In der nächsten Sitzung des Rates Höxter am Donnerstag, 25. August, um 18 Uhr im Historischen Rathaus wirdl über die Verwaltungsvorlage erstmals öffentlich debattiert und möglicherweise auch entschieden. Die Ratsparteien sprechen darüber bereits im Vorfeld nichtöffentlich. Ein Hintergrund für die Umstrukturierungen sind auch die zu erwartenden explodierenden Kosten für Energie.

Konkret geplant ist die Ausgliederung des Bäderbetriebs (Hallenbad, Freibad) in eine Holdinggesellschaft, die zukünftig „Bäder- und Wirtschaftsbetriebe Höxter GmbH“ heißen soll. Auch die Gas- und Wasserversorgung Höxter soll unter dieses organisatorische Dach.

Die Finanzierung des Bäderbaus und die Finanzierung der Beteiligungserwerbe erfolgte zum Teil mit besonders zinsgünstigen Kommunaldarlehen. Um die Zinskonditionen nicht zu verlieren verbleiben die zugeordneten Darlehen mit einem Gesamtvolumen zum 1. Januar 2022 von 18.8 Millionen Euro bei der Stadt Höxter, die BWH verpflichtet sich jedoch, die Stadt von den Zins- und Tilgungsleistungen freizustellen. Entsprechend ist auf Seiten der BWH eine Verbindlichkeit gegenüber der Stadt Höxter auszuweisen.

Neben den aufgeführten Bilanzpositionen wird zudem das Personal in die BWH überführt. Der Personalrat der Stadt Höxter ist informiert, die Mitarbeiter sind der Überleitung positiv aufgeschlossen, sagt die Stadtverwaltungsleitung. Hinsichtlich der Zusatzversorgung der Mitarbeiter ist der Kommunalen Versorgungskasse eine Verpflichtungserklärung abzugeben, so dass im Insolvenzfall der BWH die Stadt Höxter den Verpflichtungen aus der Zusatzversorgung der Mitarbeiter nachkommt.

Auch das Hallenbad Höxter ist Bestandteil der neuen Holding. Foto: Stadt Höxter

Beschlussvorschlag der Verwaltung für den Rat Höxter

Folgenden Beschlussvorschlag macht die Verwaltung: Der Rat der Stadt Höxter stimmt der Neugründung der Bäder- und Wirtschaftsbetriebe Höxter GmbH durch Ausgliederung des Regiebetriebes Bäder zur Neugründung zu und ermächtigt und beauftragt den Bürgermeister der Stadt Höxter, den Ausgliederungsvertrag abzuschließen. Der Bürgermeister der Stadt Höxter gehört der Gesellschafterversammlung der Bäder- und Wirtschaftsbetriebe Höxter GmbH für die Dauer seiner Wahlzeit an. Weitere Vertreter der Stadt Höxter werden vom Rat in seiner nächsten Sitzung bestellt. Zum Geschäftsführer der Bäder- und Wirtschaftsbetriebe Höxter GmbH wird Andreas Brandl (Kämmerei/Finanzabteilung) bestellt.

Der Rat der Stadt Höxter stimmt einer Vereinbarung zur Freistellung der Stadt Höxter durch die Bäder- und Wirtschaftsbetriebe Höxter GmbH von den Zins- und Tilgungsansprüchen der Kreditinstitute gegen die Stadt Höxter aus den Darlehen zum Erwerb der Kommanditbeteiligung an der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG, der Geschäftsanteile an der GWH sowie für den Bau des Frei- und Hallenbades zu. Die Wirksamkeit der Beschlüsse steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung und der Zustimmung der Kommunalaufsicht Kreis Höxter. Die Finanzverwaltung hat sich bereits im Rahmen eines Antrags auf Erteilung einer verbindlichen Auskunft zu den vorgetragenen Rechtsfragen mit Schreiben vom 8. Juli 2022 zu den wesentlichen Aspekten positiv geäußert. Einzig die Steuerfreiheit in Bezug auf das bei der WWE geführte Verrechnungskonto der Stadt Höxter blieb unbeantwortet, so dass hier eine Rechtsunsicherheit besteht.

Bürgermeister Daniel Hartmann (links) und Andreas Brandl (er soll Geschäftsführer der neuen Holding werden). Foto: J. Drüke

Mehrere Beteiligungen geplant

Der Hintergrund wird durch die Stadtverwaltung in der Sitzungsvorlage erläutert: Die Stadt Höxter plant durch die Ausgliederung ihres Regiebetriebes Bäder, der neben dem Frei- und Hallenbad auch zwei Beteiligungen an Versorgungsunternehmen beinhaltet, zur Neugründung der Bäder- und Wirtschaftsbetriebe Höxter GmbH, eine Gesellschaftsstruktur zu schaffen, die im Nachgang die Begründung des sogenannten steuerlichen Querverbund ermöglicht. Hierdurch können die jeweiligen Verluste aus den Bädern mit den Gewinnen aus den Beteiligungen verrechnet und damit Steuern gespart werden. Die voraussichtliche Steuerersparnis leistet einen wichtigen Beitrag zur Gesamtfinanzierung des Betriebs und der Unterhaltung der städtischen Schwimmbäder. Der Erhalt der Schwimmbäder ist für die Stärkung der kommunalen Gemeinschaft unabdingbar. Schwimmbäder sind nicht nur Orte zur Erholung und/oder Steigerung der körperlichen Fitness. Sie helfen insbesondere gerade auch den Kindern (Schulschwimmen) ihre Koordinationsfähigkeit zu steigern und in Zeiten steigender Zahlen von Badeunfällen schlicht und einfach auch Leben zu retten.

Zentrale von "Gas & Wasser" in der Corveyer Allee in Höxter. Foto: Gas und Wasser Höxter

Kosten übernimmt die Stadt Höxter

Sämtliche Kosten für die Umstrukturierung übernimmt die Stadt Höxter.

Die Stadt Höxter ist derzeit mit einer Beteiligungsquote von 75 Prozent am Stammkapital der Gas- und Wasserversorgung Höxter GmbH („GWH“) beteiligt. Die Beteiligung an der GWH ist steuerrechtlich dem Betriebsvermögen des Betriebes gewerblicher Art „Bäder und

zivilrechtlich dem Regiebetrieb „Bäder“ zugeordnet. Zuletzt hat die Finanzverwaltung laut Bericht der steuerlichen Betriebsprüfung anerkannt, dass auf Ebene des BgA Bäder im Rahmen des sogenannten „kleinen“ steuerlichen Querverbunds die Kapitalertragsteuer, die auf die Gewinnausschüttungen der GWH einbehalten wird, steuerlich angerechnet werden kann. Daneben hält die Stadt Höxter einen Kommanditanteil in Höhe von derzeit rund 2,21 Prozent (nominal 1.6 Millionen Euro) am Festkapital der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG. Zivil- bzw. kommunalrechtlich wird diese Beteiligung seit dem 1. Januar 2020 dem Regiebetrieb Bäder zugeordnet. Steuerlich wird hierdurch auf Ebene der Stadt Höxter der eigenständige Beteiligungs-BgA „WWE“ begründet.

Krisen-Gefahr: Verwerfungen bei den Energiepreisen

Die Versorgungsbetriebe und auch die Bäderbetriebe stehen angesichts des Ukraine-Krieges und den daraus resultierenden Verwerfungen an den Energiemärkten großen Herausforderungen gegenüber. Niemand kann die langfristige Preisentwicklung für Strom und Gas und die einhergehenden Auswirkungen auf die Versorgungsunternehmen valide prognostiziere, so die Stadt. Aufgrund der bisherigen Jahresabschlüsse und Kostenprognosen ist der wirtschaftliche Betrieb der Bäder ohne weitere städtische Betriebskostenbezuschussung abbildbar.