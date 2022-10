Neue Hütte erinnert an die alte Spitzenförsterei im Wald

Wer kennt noch das Forsthaus von Derenborn? Vielen ist dieser Name kein Begriff mehr. Jedoch gibt es noch einige Bosseborner, Ottbergener, ein paar Forstfachleute und die Mitglieder der großen Familie Götz, denen zum Derenborner Forst eine Menge Geschichten einfallen. Und die Erinnerung an das Haus im Wald hoch über der früheren kurvigen ADAC-Weserbergland-Rennstrecke zwischen Bosseborn und Ottbergen wird erfreulicherweise weiter wach gehalten.

Kaum jemand kennt noch das Forsthaus von Derenborn bei Bosseborn: Familie Götz erinnert sich an "alte Heimat"

Familie Götz und Nachfahren haben sich an der alten Försterei bei Bosseborn getroffen, wo jetzt eine Schutzhütte steht.

Im Mai 2022 hat Friederike Wolff, Forstbetriebsbeamtin bei Landesbetrieb Wald und Holz NRW, sogar eine Schutzhütte für Wanderer durch ihre Auszubildenden im Derenborner Forst (zwei Kilometer südwestlich von Bosseborn) aufbauen lassen. Die Hütte trägt die Bezeichnung „Zum Spitzenförster“ und soll daran erinnern, dass dort in der Nähe bis 1963 das Forsthaus Derenborn - oder auch Spitzenförsterei genannt - gestanden hat. Das berichtet Peter Ostlaender aus Brakel.

Ein Stück verlorene Heimatgeschichte: das Forsthaus von Derenborn. Foto: WB-Archiv

Der letzte Förster sei Peter Götz gewesen, der von 1930 an bis zu seiner Pensionierung im Jahr 1962 als Forstaufseher, Jäger und Landwirt zusammen mit seiner Frau Elizabeth und ihren acht Kindern dort gelebt habe, bevor die Familie nach Brakel umzogen sei, so Ostlaender. Die alte Försterei war auch sein Elternhaus. Am 29. Juni 1897 wurde er dort geboren. Sein Vater war königlicher Hegemeister im Forst Derenborn. Ende 1963 wurde das damals über 160 Jahre alte Forsthaus abgerissen, da es keine weitere Verwendung mehr für das Dienstgehöft 350 Meter hoch über dem Nethetal gab und die Forstbetriebsgröße mit ca. 170 Hektar zu klein war.

Försterin Friederike Wolff, hier mit Paul Götz (links), an der neuen Hütte am alten Forsthausgelände bei Bosseborn. Foto: Ostlaender

Seit vielen Jahren gibt es nun in der früheren Förster-Familie Götz die Tradition, einmal im Jahr ein großes Familientreffen abzuhalten. In diesem Jahr bot es sich an, zusammen mit der Försterin Wolff, die neue Schutzhütte zu besichtigen und über alte Zeiten und Familiengeschichte zu plaudern.

Viel Material gibt es nicht: Die Dorfschaft Derenborn ist erstmals urkundlich im Mittelalter 1295 erwähnt worden, als das Kloster Brenkhausen das Gebiet kaufte. Die Siedlungsstelle selbst wurde später zu einer Wüstung, wie so viele Siedlungen im Kreis Höxter, die einfach von den Bewohnern in Folge von Krieg, Missernten und Abwanderung verlassen und ganz aufgegeben wurden. Es gab im Laufe der Jahrhunderte den Versuch, eine Blutegelzucht in Derenborn aufzubauen, die jedoch scheiterte. Auch gab es, wenn auch nur für eine wahrscheinlich kurze Zeit, dort oben eine Glashütte. Das ist überliefert.

Letzte Erinnerungen an das Forsthaus im Wald. Foto: Ostlaender

Das Forsthaus Derenborn, auch kurz „Spitze“ genannt, war immer ein Forstdienstgehöft, welches wahrscheinlich um 1795 erbaut wurde. Neben dem Wohnhaus gehörten noch ein Stallgebäude, ein Backhaus, ein Brunnen, ein Teich, ein Garten sowie Acker- und Wiesenflächen dazu. 1885 bewohnten mindestens zehn Personen das Forsthaus im Staatsforst Derenborn, der zwei Kilometer Luftlinie südwestlich im Wald bei Bosseborn liegt. Außder der neuen Hütte gibt es nicht mehr viele Spuren vom alten Forsthaus im Wald.

Die neue Hütte. Foto: Ostlaender

Gar nicht weit davon - hinter der Autorennstrecke - gab es ab 2012 Planungen, ein riesiges Wasserbecken für das Pumpspeicherkraftwerk zwischen Amelunxen/Nethe und Bosseborn zu bauen. Das Projekt liegt zurzeit chancenlos in der „Schublade“.