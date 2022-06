Neue Könige: Sven Schafer und Bernd Heukrodt regieren Schützen in Lüchtringen

Die beiden besten Schützen sind am Montagmittag beim Frühschoppen als Schützenkönige ermittelt worden. Die feierliche Proklamation fand am Abend vor dem Ehrenmal in Lüchtringen in der Westfalenstraße statt. Die königlichen Insignien segnete Diakon Erwin Winkler, bevor sie den beiden Königen verliehen wurden. Die neuen Königinnen Christine Heukrodt und Kira Schafer wurden vom Umzug anschließend mit ihren neuen Hofstaaten unter großem Beifall von zu Hause abgeholt. Die Königsparaden hielt die Schützenbruderschaft Lüchtringen danach vor den Haustüren der neuen Majestäten im Lambertweg und in der Johannesstraße ab.

